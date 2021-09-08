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Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı - Son Dakika

Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı

08.09.2021 11:10

Sivas'ta eşine doğum günü için sürpriz yapan Tuna Demir, pastanın içine 8 bin TL değerinde telefon sakladı. Pastayı kestiği sırada telefonu fark eden kadın büyük şaşkınlık yaşadı.

Sivas'ta yaşayan Ayşenur ve Tuna Demir çifti 4 yıl önce dünyaevine girdi. Tuna Demir, eşinin doğum gününü erken kutlamak istedi ve ona unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Pastacı olan Demir, eşine doğum günü pastası hazırlayarak içine Ayşenur Demir'in sevdiği 8 bin TL değerinde bir model telefon gizledi. Pastayı süsleyen Demir, evde eşine sürpriz yaptı.

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

TELEFONU GÖRÜNCE ŞAŞIRIP KALDI

Genç kadın pastayı kesmeye çalıştığında ise içinde sert bir cismin olduğunu fark etti. Daha sonra pastanın kekini kaldıran Demir, içinde telefon olduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı. Çiftin o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı

"BEKLENMEDİK BİR ŞEY OLDU"

Ayşenur Demir, "4 yıldır evliyim eşim pastacı. Bu doğum günümde bana unutulmayacak bir hediye sundu. Pastayı keserken içinde sert bir şey olduğunu fark ettim. Kestiğimde içinde sevdiğim bir model telefonu gördüm. Ona çok teşekkür ediyorum bu doğum gününü bana yaşattığı için. Çok duygulandım, şaşırdım. Hiç beklemediğim bir anda oldu çünkü. Erken yaptı. Normalde yapamıyordu ama bu sefer başardı. Beklenmedik bir şey oldu. Şaşırdım" dedi.

Pastadan 8 bin TL değerinde telefon çıktı
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı
Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı

Türk Lirası, Sivas, Doğum, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Genç adam, pastanın içine sakladığı 8 bin liralık telefon ile eşine sürpriz yaptı - Son Dakika Ekonomi


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