Genç adam serinlemek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti - Son Dakika

Genç adam serinlemek için girdiği baraj gölünde hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği piknikte baraj gölüne giren 29 yaşındaki genç adam boğularak hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği piknikte baraj gölüne giren 29 yaşındaki genç adam boğularak hayatını kaybetti.
Olay, Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ailesi ile birlikte piknik için bölgeye giden 29 yaşındaki Selman Yüksel, yüzmek için Yedikapı Baraj gölüne girdi. Yüksel bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları jandarmayı arayarak yardım istedi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemenin ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durumu Müdürlüğü ile Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama Kurtarma Birliğinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis balık adamlar yaklaşık 20 dakika süren aramanın ardından Yüksel'ün cansız bedenine ulaştı. Yüksel'in cesedi otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın ardından jandarma tarafından başlatılan inceleme devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:47 Kaynak: İHA
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