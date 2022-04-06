Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

06.04.2022 17:59

Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu Malatya'da 36 yaşındaki bir şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

MALATYA - Malatya'da 36 yaşındaki bir şahıs yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın ikametinde inceleme yapan ekipler ise gördükleri manzara karşında şaşkına döndü.

Olay, 13.20 sularında Battalgazi ilçesine Bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Balin sokakta tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan 36 yaşındaki Mahmut Belek'e ulaşamayan eniştesi ikametine gelerek kontrol etmek istedi. Pencerede Mahmut Belek'i iple tavana asılı halde gören enişte, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, ikamete girmek için uzun bir süre mücadele etti. Daha sonra itfaiye yardımıyla ikamete giren ekipler Mahmut Belek'i tavana iple asılı halde buldu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirlerdi. İkamette detaylı inceleme yapan ekipler ise bazı odalarda bir metre derinliğinde çukurlar ile kapıların arka kısımlarına yerleştirilen kazma ve eşyaları görünce şaşkına döndü. Bir süre önce eşinden ayrıldığı ve 2 çocuğu bulunan Mahmut Belek'in bir müddet ise psikolojik tedavi gördüğü öğrenilirken, cenazesi ise cumhuriyet savcısı ile ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin ilk belirlemelere göre, intihar olarak değerlendirdiği olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

YORUMLAR
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Malatya'da esrarengiz olay! Ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu Malatya'da esrarengiz olay! Ölüm ihbarına giden polisler, evin odalarında kazılmış 1'er metrelik çukurlar buldu POMEM'e anlamlı ziyaret POMEM'e anlamlı ziyaret

Göztepe Mahallesi, Malatya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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