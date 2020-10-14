Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu - Son Dakika

Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu

14.10.2020 02:31

Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu İstanbul'un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu

İSTANBUL - İstanbul'un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine parka gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken polis ekipleri park ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

22 yaşındaki gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Ataşehir, Yenisahra Mahallesi, Koç Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında saat 23.15 sıralarında Oğuzhan Korkmazadlı gencin asılı halde cansız bedeni bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle parkın giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede görev ifa eden tüm bekçiler parkın etrafında etten duvar ördü. Olay yeri inceleme ekipleri cansız beden üzerinde ve olay yerinde ki tüm delilleri toplarken parka gelen Korkmaz'ın yakınları uzun süre cansız bedeni görmek istedi. Polis ekiplerinin yaklaştırmamakta güçlük çektiği baba ve kardeş zorlukla ikna edilirken olay yerine gelen savcı gerekli incelemeyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırılan Korkmaz'ın ölüm sebebinin netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu
Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu
Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu
Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu

İstanbul, Ataşehir, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Ermenistan'dan kriz çıkaracak Dağlık Karabağ hamlesi! Bölgeye paralı asker ve terörist çekecekler Arkadaşlarıyla dans eden Merve Boluğur, maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı Fenerbahçeli Garry Rodrigues Al Ittihad'a geri dönüyor 6 dakikalık kabus! Pumanın takip ettiği adam canını zor kurtardı Liverpool'lu Jurgen Klopp, Uğurcan Çakır'ı ısrarla istiyor Güvenlik kameraları gerçeği ortaya çıkardı! 54 yaşındaki adam, küçük kıza cinsel istismarda bulundu e-Devlet'te yeni dönem: Vatandaşların yıllardır çektiği abonelik iptali çilesi tek tıkla bitecek Kaçırdığı genç kıza sınıfın ortasında tecavüz etti! Öğrenciler kurtarmak yerine video çekti
"Işıklı" darbe iması polemiğinin mimari AYM Üyesi Engin Yıldırım, tartışılan tweetlerini sildi         
00:40
iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı iPhone 12'lerin tanıtılmasıyla yurt dışında indirime giren iPhone 11'lerin Türkiye fiyatı aynı kaldı         
22:49
Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor Inter, Bayern Münih'ten Eriksen karşılığında Boateng'i almayı planlıyor         
21:36
Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de Metropoll'un son anketinde sürpriz sonuçlar: Sadece 2 parti barajı geçiyor, en çok oy kaybı CHP'de         
20:36
Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor Jeremy Menez, eski sevgilisi Emilie ile yeniden aşk yaşıyor         
20:16
'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu 'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu         
18:56
Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu Borsa İstanbul'un en değerli şirketi BİM oldu         
18:47
Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı Annesinin hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Yavuz Bingöl, kardeşinin ölüm haberiyle yıkıldı         
16:00
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek         
13:49
Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor Herkesin yalanladığı tokat olayında, Erol Bulut ısrarcı: Üstü kapatılmaya çalışılıyor         
09:25
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 02:57:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei