Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu - Son Dakika

Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu

15.10.2020 00:57
Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu, System.String[]

İstanbul'un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesi sınırları içinde yer alan bir çocuk parkında akşam saatlerinde asılı halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine parka gelen sağlık ekipleri 22 yaşındaki gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken polis ekipleri park ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

22 yaşındaki gencin yakınları sinir krizi geçirdi

Ataşehir, Yenisahra Mahallesi, Koç Caddesi üzerinde bulunan bir çocuk parkında saat 23.15 sıralarında Oğuzhan Korkmaz(22) adlı gencin asılı halde cansız bedeni bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirlerken bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridiyle parkın giriş ve çıkışları kapatılırken bölgede görev ifa eden tüm bekçiler parkın etrafında etten duvar ördü. Olay yeri inceleme ekipleri cansız beden üzerinde ve olay yerinde ki tüm delilleri toplarken parka gelen Korkmaz'ın yakınları uzun süre cansız bedeni görmek istedi. Polis ekiplerinin yaklaştırmamakta güçlük çektiği baba ve kardeş zorlukla ikna edilirken olay yerine gelen savcı gerekli incelemeyi yaptı. Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna otopsi için kaldırılan Korkmaz'ın ölüm sebebinin netleşmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İstanbul, Ataşehir, Polis, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç adamın cansız bedeni parkta asılı halde bulundu - Son Dakika

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