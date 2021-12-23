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İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı - Son Dakika

İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı

23.12.2021 09:43
İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı

Esra Erol'da inanılmaz bir olay yaşandı. Ogün Patan isimli genç adam, eşinin TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtığını anlattı.

Ogün Patan, eşi Berivan Patan'ın sosyal medyadan tanıştığı nişanlı olan Emine Can ve Emre Gezer'e kaçtığını iddia etti.

Eşinin TikTok'ta canlı yayın yaptığını ve Emre ile buradan tanıştığını belirten genç adam, şu açıklamaları yaptı:

"Bana 'Cumartesi eve gelme, git parkta yat' dedi. Ben akrabamda kaldım. Sonra eve gittim. Kendisine, 'Berivan erkeklerle canlı yayın yapma' dedim.

Genç adamın inanılmaz iddiası: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı

'Kadınlarla kızlarla yap' dedim. Ama yapıyordu. Sonra çantasını hazırlayıp dışarı çıktı. Bebeğimizi de bıraktı."

EŞİ "KAYIP DEĞİLİM" DEDİ

Bu iddia üzerine Esral Erol ekibinin aradığı ve başka bir kentte bulduğu Berivan Patan ise; kayıp olmadığını, zaten şu anda da işten çıktığını, ailesinin kendisine istediği zaman ulaştığını, eşinin de ulaştığını, oraya ne amaçla çıktığının farkında olmadığını söyledi. Ogün Patan eşinin ne iş yaptığını bilmediğinden söz edince, Berivan Patan kendisinin işinin eşini ilgilendirmediğini, evden geri dönmek üzere ayrıldığını ama eşinin yaptıkları yüzünden geri dönmediğini, eşinin çocuğu da vermediğini, kayıp başvurusu da yapınca geri dönmekten vazgeçtiğini ifade etti.

İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı

Esra Erol, Tiktok, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnanılmaz iddia: Karım bebeğimizi bırakıp, TikTok'ta tanıştığı nişanlı çifte kaçtı - Son Dakika
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