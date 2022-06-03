Genç adamın ölümünün cinayet olduğu, uğruna öldürüldüğü kadının ifade değiştirmesiyle ortaya çıktı

Olay sonrası tehdit eden eski kocası yakalanınca ifadesini değiştirdi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 21 Mayıs tarihinde av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulunan 22 yaşındaki gençin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı, Olay, ilk ifadesinde aralarında gönül ilişkisi bulunan Anıl Kiraz'ın eve gelen eski eşi tarafından bıçaklanınca, araçtan aldığı av tüfeğiyle intihar ettiğini söyleyen kadın, kocası yakalanınca ifadesini değiştirmesiyle ortaya çıktı. Aynı gün öğleden sonra yakalanan ve kasten bıçaklamak suçundan tutuklanan Nuri Sayar'ın suçunun, Gülsüm İ.'nin ifade değiştirmesinin ardından cinayete dönüştürüldüğü bildirildi.

Olay Ilıca mahallesinde 21 Mayıs tarihinde yaşandı. Karacalar Sülek Mahallesinden 22 yaşındaki Anıl Kiraz isimli genç, Ilıca Mahallesi 136 sokak üzerinde gönül birlikteliği yaşadığı Gülsüm İ.'nin evinin önünde av tüfeğiyle vurulmuş vaziyette bulundu. Olay yerinde 2 yaşındaki çocuğuyla birlikte bulunan Gülsüm İ. ilk ifadesinde gece evine gelen eski eşi Nuri Sayar'ın, Anıl Kiraz ile tartışma yaşadığını, tartışmanın dışarıda devam ettiğini, Nuri Sayar'ın Anıl Kiraz'ı ayağından bıçakla yaraladıktan sonra kaçtığını, Anıl Kiraz'ın da otomobilinden aldığı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

Olay günü öğleden sonra Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarmanın dedektifleri JASAT ve Kumköy Jandarma Karakolu ekiplerince yakalanan Nuri Sayar, çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama suçundan tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.Nuri Sayar'ın yakalanarak tutuklanmasının ardından Gülsüm İ, ilk ifadesini olay yerinden kaçan eski eşinin çocuğunu elinden almakla tehdit etmesi nedeniyle yanlış verdiğini belirterek ifadesini değiştirdi. Gülsüm İ., Anıl Kiraz'ın eski eşi Nuri Sayar tarafından tüfekle vurularak öldürüldüğünü söyledi. Gülsüm İ.'nin ifadesinin ardından Nuri Sayar'ın tutuklanma gerekçesi kasten yaralamaktan kasten adam öldürmeye dönüştürüldü.

Gülsüm İ., ifadesinin ardından suçluyu kayırmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Nuri Sayar'ın daha önce eski eşi Gülsüm İ. ile dost hayatı yaşayan bir kişiyi vurmak suçundan 11 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, cezasını çekip çıktığı bildirildi.