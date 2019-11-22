Genç akademisyen kansere yenik düştü

Edirne'de, yakalandığı kanser hastalığından kurtulamayan genç akademisyen Nehir Ağırseven, 36 yaşında hayatını kaybetti.

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü'nde okutman olarak görev yapan Öğretim Görevlisi Ağırseven, yaklaşık 8 ay önce yakalandığı kolon kanserine karşı verdiği mücadelesini kaybetti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İngilizce öğretmenliği bölümünden mezun olduktan sonra 2005 yılında Trakya Üniversitesinde görev yapmaya başlayan ve yüksek lisansını Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayan Ağırseven, doktorasını aynı bölümde sürdürüyordu.

Kısa süre önce yakalandığı hastalığa karşı mücadele veren ve tedavisi İstanbul'da devam eden Ağırseven, dün hayata gözlerini yumdu.

Genç akademisyen için ilk olarak görev yaptığı Trakya Üniversitesi'nde tören düzenlendi.

Ağırseven'in cenaze namazı ise Eski Cami'de cuma namazına müteakip kılındı. Taziyeleri, Ağırseven'in babası Edirne Yeni Gün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ağırseven ve annesi Fatma Ağırseven kabul etti.

Cenaze törenine, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, üniversite çalışanları, gazeteciler ve Ağırseven ailesinin yakınları katıldı.

Ağırseven, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.