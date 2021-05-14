Genç akademisyen "sağlıklı gelecek" için topladığı ata tohumlarını Anadolu'ya dağıtıyor - Son Dakika

Genç akademisyen "sağlıklı gelecek" için topladığı ata tohumlarını Anadolu'ya dağıtıyor

14.05.2021 10:59
Genç akademisyen

ZAFER GÖDER /İSMAİL KABASAKAL - Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan akademisyen Berker Çiftçi, 471 metrekarelik arazide oluşturduğu "tohum ambarı"nda yetiştirerek çoğalttığı "ata tohumları"nı daha fazla yerde yetişmesi için ülkenin dört bir köşesine gönderiyor.

ZAFER GÖDER/İSMAİL KABASAKAL - Bolu'nun Mengen ilçesinde yaşayan akademisyen Berker Çiftçi, 471 metrekarelik arazide oluşturduğu "tohum ambarı"nda yetiştirerek çoğalttığı "ata tohumları"nı daha fazla yerde yetişmesi için ülkenin dört bir köşesine gönderiyor.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mengen Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 34 yaşındaki Çiftçi, hobi amaçlı yaptığı ata tohumu üretimini, 6 yıl önce dünyaya gelen çocuğuna ve gelecek nesillere sağlıklı besinler sunabilmek amacıyla yoğunlaştırdı.

Çiftçi, Mengen ilçesinde 471 metrekarelik arazide oluşturduğu "tohum ambarı"nda Bolu'nun yanı sıra Türkiye'nin 67 ilinden gönüllülerin desteğiyle temin ettiği ata tohumlarını bir araya getirdi.

Tohum bilgilerini kayıt altına alan Çiftçi, "Tohum Ambarı Mengen" sosyal medya hesabı üzerinden başlattığı dağıtım kampanyası kapsamında, ata tohumlarını daha fazla yerde yetişmesi için Türkiye genelinde 130 kişiye gönderdi.

Çiftçi, tohumlar hakkında farkındalık eğitimi verdiği çocuklarla mevsimine göre tohumları toprakla buluşturup onlara doğa sevgisini aşılamayı da amaçlıyor.

Berker Çiftçi, AA muhabirine, gelecek nesillerin daha sağlıklı beslenebilmesi için ata tohumlarının çoğaltılıp daha fazla kişiye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Çiftçi, sosyal sorumluluk bilinciyle Mengen ilçesinde 471 metrekarelik arazide "tohum ambarı" oluşturduklarını dile getirerek, "Tohum ambarında atalık tohumlar muhafaza edilip çoğaltıyor. Sınırlı bir şekilde ücretsiz olarak dağıtıldı ve her yıl bu gerçekleşecek. Burada ektiğimiz tohum filizlerinin gelecekte sağlıklı yaşamımıza dair önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Tohum ambarında şu an 414 çeşit atalık tohumumuz var. Bunların bir kısmı kendi tohumlarımızdan yıllar içerisinde üretmiş olduklarımız, bir kısmı da gönüllüler tarafından ambara gönderilen tohumlar." diye konuştu.

"Tohum ambarı gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacak"

Salgın tedbirleri kapsamında çocuklara ata tohumlarıyla ilgili farkındalık eğitimi de verdiklerini dile getiren Çiftçi, daha sonra mevsimine göre ekim faaliyeti gerçekleştirdiklerini anlattı.

Çiftçi, ata tohumlarının "sağlıklı gelecek" için önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu değeri çocuklarımıza en iyi şekilde aktarmalıyız. Bu nedenle çocuklarımızı eğitiyoruz. Çocukların sebze ve meyvelerin sadece marketten satın alınan bir ürün olmadığını, bunun bitkisel halini, dönüşüm halini görmesi temel amaçlarımızdan biri. Anadolu'nun kadim kültürünü yansıtan bu tohumlara sahip çıkacağız ki gelecek kuşaklara bunları aktarabilelim ve sağlıklı yarınlara bırakabilelim. Tohum ambarı gelecek nesillere bırakabileceğimiz en büyük miras olacak."

Türkiye'de birçok kişinin bireysel anlamda, belediyeler ve üniversitelerin ise daha profesyonel anlamda "tohum bankaları" oluşturduğunu belirten Çiftçi, "İnsanlar sağlıklı yaşama dair bir çaba içerisinde. Küresel bazda baktığımız zaman dünyada büyük ölçekli ambarlar da mevcut. Yerel bazda tohum ambarları sayısı ne kadar çoğalırsa sağlıklı yaşama attığımız adımlar o kadar hızlı olacak." ifadelerini kullandı.

Mengen, Çiftçi, Tohum, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç akademisyen 'sağlıklı gelecek' için topladığı ata tohumlarını Anadolu'ya dağıtıyor - Son Dakika


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