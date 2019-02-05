Genç Akademisyenin Organları 5 Kişiye Hayat Verdi

VM Medical Park Pendik Hastanesi'ne gelen Örencik'i kurtarmak için artık çok geçti. Baba Prof. Dr. Bülent Örencik ile anne Nilgün Örencik, beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışladı. Genç akademisyenin organları İstanbul, Ankara ve Malatya'da 5 hastaya umut oldu.

İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Dr. Cengiz Örencik, önceki gün aniden fenalaştı. 35 yaşındaki genç akademisyen, önce yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da VM Medical Park Pendik Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Örencik hastaneye yetiştirildi ancak tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti.

"CENGİZ DE BÖYLE İSTERDİ"

Aynı üniversitede görev yapan acılı baba Prof. Dr. Bülent Örencik ve anne Nilgün Örencik birlikte aldıkları karar ile oğullarının tüm organlarını bağışladı. Cengiz Örencik'in organları İstanbul, Ankara ve Malatya olmak üzere 5 kişiye hayat verdi. Sağlığında organ bağışı konusunu oğlu ile hiç konuşmadıklarını ancak bu konudaki hassasiyetini bildiklerini söyleyen Prof. Dr. Bülent Örencik, "Onu çok genç yaşta kaybettik. Organları başkalarına can versin istedik. Cengiz de böyle isterdi" dedi.

"BANA YAŞAMAYA DEVAM EDERSİN DEMİŞTİ"

Cengiz Örencik'in en yakın arkadaşı Gebze Teknik Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olan Uraz Cengiz Türker de yaşadıkları ilginç bir anıyı şöyle anlattı: "Yıllar önce Cengiz ile birlikte doktora yaptığımız dönemde kanser olduğumu öğrendim. Bu zor günlerimde Cengiz hep yanımda oldu. 'Ya ölürsem' diye korkuya kapıldığımda Cengiz bana, "Ölürsen organlarını bağışlarsın, böylece yaşamaya devam edersin" demişti. Hayatın cilvesi, ben kanseri