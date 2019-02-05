Son Dakika Haberleri: Genç Akademisyenin Organları 5 Kişiye Hayat Verdi

Genç Akademisyenin Organları 5 Kişiye Hayat Verdi

1 saat önce

İstanbul'da yaşayan 35 yaşındaki Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Örencik, geçtiğimiz Cumartesi günü beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Genç Akademisyenin Organları 5 Kişiye Hayat Verdi, System.String[]

VM Medical Park Pendik Hastanesi'ne gelen Örencik'i kurtarmak için artık çok geçti. Baba Prof. Dr. Bülent Örencik ile anne Nilgün Örencik, beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışladı. Genç akademisyenin organları İstanbul, Ankara ve Malatya'da 5 hastaya umut oldu.

İstanbul Beykent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde Öğretim Üyesi olan Dr. Cengiz Örencik, önceki gün aniden fenalaştı. 35 yaşındaki genç akademisyen, önce yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı, oradan da VM Medical Park Pendik Hastanesi'ne sevk edildi. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Örencik hastaneye yetiştirildi ancak tüm müdahalelere rağmen kısa bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti.

"CENGİZ DE BÖYLE İSTERDİ"

Aynı üniversitede görev yapan acılı baba Prof. Dr. Bülent Örencik ve anne Nilgün Örencik birlikte aldıkları karar ile oğullarının tüm organlarını bağışladı. Cengiz Örencik'in organları İstanbul, Ankara ve Malatya olmak üzere 5 kişiye hayat verdi. Sağlığında organ bağışı konusunu oğlu ile hiç konuşmadıklarını ancak bu konudaki hassasiyetini bildiklerini söyleyen Prof. Dr. Bülent Örencik, "Onu çok genç yaşta kaybettik. Organları başkalarına can versin istedik. Cengiz de böyle isterdi" dedi.

"BANA YAŞAMAYA DEVAM EDERSİN DEMİŞTİ"

Cengiz Örencik'in en yakın arkadaşı Gebze Teknik Üniversitesi'nde Dr. Öğr. Üyesi olan Uraz Cengiz Türker de yaşadıkları ilginç bir anıyı şöyle anlattı: "Yıllar önce Cengiz ile birlikte doktora yaptığımız dönemde kanser olduğumu öğrendim. Bu zor günlerimde Cengiz hep yanımda oldu. 'Ya ölürsem' diye korkuya kapıldığımda Cengiz bana, "Ölürsen organlarını bağışlarsın, böylece yaşamaya devam edersin" demişti. Hayatın cilvesi, ben kanseri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:07 Kaynak: Bültenler

Genç, İstanbul, Örencik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



UBER Sürücüleri, Darp Edilen Meslektaşları İçin "Artık Yeter" Deyip Eylem Yaptı Kıskanç Kadın, Sevgilisi İçin Bastırdığı Tişörtle Sosyal Medyayı Salladı

Ekrem İmamoğlu'ndan Hal Ziyareti "Silahlanın" Diyen Sedat Peker'den Yeni Açıklama: Kudurun Ulan!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 11:40:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Akademisyenin Organları 5 Kişiye Hayat Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]