Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Genç Akademisyenler Birliği Derneği Başkanı Yunus Kocabıyık, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, Yunus Kocabıyık'a; Zeyid Korkmaz, Samet Tengiz, Necmettin Ayan, Hülya Arslan, Zeynep Çetin, Feyza Kaplan ve Ali Koç eşlik etti. Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Yunus Kocabıyık'a nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.