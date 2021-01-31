Genç Akademisyenler Birliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki - Son Dakika

Genç Akademisyenler Birliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki

31.01.2021 09:47
Genç Akademisyenler Birliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki, System.String[]

Genç Akademisyenler Birliğinden, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Birlik olarak hiçbir inanca ve dine yapılan saygısızlığı ve hakareti kabul etmeyeceğimiz gibi toplumumuzun dini ve manevi değerlerinin en temel sembollerinden biri olan Kabe'nin, söz...

Genç Akademisyenler Birliğinden, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin, "Birlik olarak hiçbir inanca ve dine yapılan saygısızlığı ve hakareti kabul etmeyeceğimiz gibi toplumumuzun dini ve manevi değerlerinin en temel sembollerinden biri olan Kabe'nin, söz konusu protestonun failleri tarafından ne bir öfke unsuru ne de hedef yapılamayacağını belirtmek isteriz." değerlendirilmesinde bulunuldu.

Birlikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesinde son yapılan eylemlerde ortaya çıkan görüntülerin, söz konusu protestoların, rektör atamasına yönelik sıradan bir eylem olmaktan ziyade hiçbir sınır tanımayan, bilimsel ve ahlaki duyarlılıktan uzak, insanı ve insani değerleri hiçe sayan, hoşgörüden, sevgi ve saygıdan yoksun, ilmi kendine yol edinen zihinlerden çıkmayacak kadar saldırgan ve fütursuz bir hale büründüğü belirtildi.

"Birlik olarak hiçbir inanca ve dine yapılan saygısızlığı ve hakareti kabul etmeyeceğimiz gibi toplumumuzun dini ve manevi değerlerinin en temel sembollerinden biri olan Kabe'nin, söz konusu protestonun failleri tarafından ne bir öfke unsuru ne de hedef yapılamayacağını belirtmek isteriz." ifadesine yer verilen açıklamada, haksız tavır ve tutumların kamuya ait bir kurumun gölgesinde yaşanmasının hem kamu vicdanını hem de birlik üyelerini oldukça rahatsız ettiği vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Söz konusu talihsiz eylemler, akademi çatısı altında tüm üniversitelerimizi zan altında bırakmakta, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizi ziyadesiyle ümitsizliğe sevk etmektedir. Her dine gösterilmesi mucip saygıya ek olarak, milli ve dini değerleri savunan akademisyen ve öğrencilerin geçmişte olduğu gibi bugün de üniversitelerde var olacağını ifade etmek isteriz. Genç Akademisyenler Birliği olarak her platformda kutsal değerlere hassasiyet gösterilmesini temenni eder, yaşanan olayın faillerinin gerekli cezayı alması hususunda hukuki adımların takipçisi olacağımızı ilan ederiz."

Rektör, Kabe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç Akademisyenler Birliğinden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine tepki - Son Dakika


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