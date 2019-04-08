Son Dakika Haberleri: Genç Akrepler'den Çifte Galibiyet

Genç Akrepler'den Çifte Galibiyet

1 saat önce

CIP Travel Antalyaspor genç erkek hentbol takımı, Türkiye Finalleri'ne galibiyetle başladı.

Genç Akrepler'den Çifte Galibiyet, System.String[]
CIP Travel Antalyaspor genç erkek hentbol takımı, Türkiye Finalleri'ne galibiyetle başladı. Bolu'da gerçekleştirilen ve Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş Mogaz, Mersin İdman Yurdu, Göztepe, Maliye Milli Piyango, Karşıyaka Belediyesi, Bolu Sebenspor ve Zonguldak Halayspor'un yer aldığı Türkiye Finalleri'ndeki ilk maçında CIP Travel Antalyaspor Genç Erkek Hentbol Takımı, Zonguldak Halayspor'u 33-29 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın en iyi oyuncusu ise Antalyaspor'dan Ali Emre Babacan seçildi.

Yarın rakip göztepe

Zonguldak Halayspor, Göztepe ve Mersin İdman Yurdu ile aynı grupta yer alan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçını yarın saat 11.00'de Göztepe ile oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak olan toplam 4 takım Türkiye Finalleri'nde play-off oynama hakkı elde edecek. Şampiyona 12 Nisan'da sona erecek.

Küçük erkeklerde de galip

CIP Travel Antalyaspor Küçük Erkek Takımı da, 2018-2019 Küçük Erkekler Grup Müsabakaları'nda ilk maçını kazandı. Antalyaspor, İzmir Zühtü Işıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 28-20 mağlup etti. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:32 Kaynak: İHA

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