Genç Akrepler'den Çifte Galibiyet

CIP Travel Antalyaspor
genç erkek hentbol takımı, Türkiye
Finalleri'ne galibiyetle başladı. Bolu
'da gerçekleştirilen ve Antalyaspor'un yanı sıra Beşiktaş Mogaz
, Mersin İdman Yurdu
, Göztepe, Maliye
Milli Piyango, Karşıyaka
Belediyesi, Bolu Sebenspor ve Zonguldak
Halayspor'un yer aldığı Türkiye Finalleri'ndeki ilk maçında CIP Travel Antalyaspor Genç
Erkek Hentbol Takımı, Zonguldak Halayspor'u 33-29 mağlup etmeyi başardı. Karşılaşmanın en iyi oyuncusu ise Antalyaspor'dan Ali Emre
Babacan seçildi.
Yarın rakip göztepe
Zonguldak Halayspor, Göztepe ve Mersin İdman Yurdu ile aynı grupta yer alan kırmızı-beyazlılar, ikinci maçını yarın saat 11.00'de Göztepe ile oynayacak. Gruplarında ilk iki sırayı alacak olan toplam 4 takım Türkiye Finalleri'nde play-off oynama hakkı elde edecek. Şampiyona 12 Nisan'da sona erecek.
Küçük erkeklerde de galip
CIP Travel Antalyaspor Küçük Erkek Takımı da, 2018-2019 Küçük Erkekler Grup Müsabakaları'nda ilk maçını kazandı. Antalyaspor, İzmir
Zühtü Işıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada İzmir Büyükşehir Belediyesi
'ni 28-20 mağlup etti. - ANTALYA