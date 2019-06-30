GENÇ ANNEDEN "VELAYETİNİ ALDIĞIM ÇOCUĞUMU GÖSTERMİYORLAR" İDDİASI

AZERBAYCAN uyruklu Dınar Sarmammadova, iki yıl evli kaldığı Muhammed Vural ve ailesinden şiddet gördüğü için boşandığını, mahkemenin velayetin anneye verilmesi kararına rağmen, iki yaşındaki oğlunun aylardır kendisinden saklandığını iddia etti. Azerbaycan uyruklu Dınar Sarmammadova (24), ülkesinde öğretmenlik eğitimi veren fakülteyi bitirdikten sonra, uzaktan akrabası olan Muhammed Vural (25) ile 2016 yılında evlenerek Iğdır 'ın Evci Köyü'ne yerleşti. Genç çift burada Vural'in ailesiyle birlikte yaşamaya başladı ve bir de çocuk sahibi oldu. Yaklaşık iki yıl süren evlilik Dınar Sarmammadova'nın, eşi ve eşinin ailesinden defalarca şiddet gördüğü iddiasıyla açtığı boşanma davasıyla son buldu. Mahkeme, 2 yaşındaki R'nin velayetini anneye verdi. Ancak Dınar Sarmammadova, ailenin velayetini aldığı oğlunu aylardır ne kendisine gösterdiğini ne de teslim ettiğini söyledi.

"TOPLA, TÜFEKLE DE OLSA ÇOCUĞU VERMEYECEKLERİNİ SÖYLEYEREK TEHDİT ETTİLER"

Çocuğunun kendisine verilmesini isteyen Sarmammadova "Eşimden ve ailesinden şiddet gördüm. Zaten boşanmadan önce hiçbir dayanakları olmadan çocuğumu elimden aldılar. Mecbur kalarak, mahkemeye başvurdum ve boşanma davası açtım. 2019'un Mayıs ayında mahkeme boşanmamıza karar verdi ve çocuğumun velayetini de bana verdi." dedi. Iğdır'da bilirkişinin çocuğun ailede kalmasına karar verdiğini söyleyen Sarmammadova, bunu itiraz ettiğini belirterek, " Ankara'ya gittim, orada 4 kişilik psikolog ve bilirkişi heyeti çocuğun bana verilmesini kararlaştırdı. Bununla ilgili bütün resmi belgeler elimde. Zaten tehdit ediyorlardı, karardan sonra da hiçbir kararı dinlemeyeceklerini, topla tüfekle de olsa çocuğu vermeyeceklerini söyleyerek yine tehdit ettiler" dedi.

Velayetini aldığı çocuğunun aylardır kendisinden kaçırıldığını iddia eden,yetkililerden yardım isteyen Sarmammadova, " 2 yaşındaki bir çocuğun anne şefkatine ihtiyacı var" diyerek gözyaşı döktü.

Görüntü dökümü:

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Anne ile röp

Mahkeme kararı

Anne ile çocuğun fotoğrafları

Genel ve detaylar

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