Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş - Son Dakika

Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş

Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş Cinayete kurban giden Handan Bul'un yakın arkadaşı yaşanan süreci anlattı 7 ay boyunca hayatı zehir etmiş Arkadaşının kınasına gidecekken katil zanlısıyla buluşmuş Katil zanlısı Yusuf Uğur her çağırdığında gitmek zorunda kalmış Genç kadın...

Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş

Cinayete kurban giden Handan Bul'un yakın arkadaşı yaşanan süreci anlattı

7 ay boyunca hayatı zehir etmiş

Arkadaşının kınasına gidecekken katil zanlısıyla buluşmuş

Katil zanlısı Yusuf Uğur her çağırdığında gitmek zorunda kalmış

Genç kadın 5 yaşındaki oğlu ve ailesinin hayatından endişe ettiği için savcılığa gitmemiş

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin: "Son 7 aydır kıza hayatı zehir etti"

"Cumartesi günü öğle vakti, titreyip ağlayarak yanıma gelip, "Abla Yusuf beni öldürecek" dedi"

"Handan'ın dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu"

ESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği Yusuf Uğur tarafından silahla vurularak öldürülen Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlattı. Keskin, "Handan her Yusuf çağırdığında, "Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim" diyordu ve her gittiğinde Yusuf, "Sen benimsin, Efe benim" diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Cumartesi günü dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan ve yaklaşık 2,5 yıldır tanıştıkları öğrenilen Handan Bul'u konuşmak için önceki iki gün önce otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uğur, otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra 1 çocuk annesi genç kadını tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

"Son 7 aydır kıza hayatı zehir etti"

Cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlatan Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, "Handan Bul'u 2 yıldır tanıyorum, 1 yıldır kardeşten öte yakın arkadaşıydım. Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece oğlu Efe'nin bir babası olduğunu söylüyordu ama onun adını bile anmıyordu. Çocuğunun babasını hiç tanımadığını, hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum. Aynı iş yerine iki yıl önce başladım. Yusuf'un, abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu, sürekli yanındaydı. Yusuf, Handan'ın yanındayken sürekli içine kapanıktı, bizimle konuşmuyordu, kendini soyutladı. Sonra bu, Yusuf'tan uzaklaştıktan sonra normale döndü. Meğerse, Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu kez kendini geri çekti. Bu sefer Yusuf önce güzellikle ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor son 7 aydır kıza hayatı zehir etti. Kızı nasıl ikna ettiyse, kredi çektirdiğini söyledi Handan. "Çekmek zorundaydım, çünkü her görüşmemizde bana 'Efemi öp' diyor, çocuğum üstünden bir şey yapacak çocuğumu, evimi, ailemi biliyor" diye söyledi" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi günü öğle vakti, titreyip ağlayarak yanıma gelip, "Abla Yusuf beni öldürecek" dedi"

Arkadaşının yaşadığı zorbalığa karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söylediğini belirten Keskin, "Handan savcılığa gidelim diyorum, "Abla savcılığa gidersek, sinirlenecek zarar verecek", patrona söyleyelim diyorum, "Yok işten çıkartırlar, sıkıntıya girerim" diyordu. Handan, korkularına kurban oldu. O gün de nasıl yaptıysa arabaya bindirdi. En son cumartesi günü öğle vakti, bu kız titreyip ağlayarak yanıma gelip, 'Abla Yusuf beni öldürecek' dedi. Handan daha neyi bekliyorsun diye sorduğumda gelmiyordu. Cumartesi saat 19.00'da işten çıktık servise binmek için kaldırımda oturuyoruz, Yusuf geldi beyaz bir arabayla, zaten Handan onu görür görmez servise kaçtı. Yusuf ile ben 10 dakika bakıştık. Bana sataşmasını bekliyordum, benim Handan'ın yanında olduğumu biliyordu" ifadelerini kullandı.

"Handan'ın dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu"

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, katil zanlısının genç kadını son çağırdığında kendisine 'Bitsin bu cehennem' dediğini belirterek, "Handan her Yusuf çağırdığında, "Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim" diyordu ve her gittiğinde Yusuf, "Sen benimsin, Efe benim" diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Handan, belki babasına derdini anlatsaydı, kalkıp savcılığa gitseydi ya da laf dinleyip bende bir ay kalsaydı. Nasıl olduysa bindi o arabaya, nasıl ikna ettiyse etti. Bozüyük yoluna giderken polisi arasaydı, o kadar mı güvendi. Onun gözünde Yusuf onu gerçekten seviyordu, zarar vermeyecekti, sadece aşıktı. Eğer bir erkek size 'Sen benimsin' diyorsa, o erkekten hiçbir şey beklemeyin. Bu sevgi lafı değil. Bu sen benim eşyamsın lafıdır. Seven 'Sen benimsin' demez, 'Ben seninim' der. Bak Handan gitti, daha ne Handanlar gidecek. Handan korkuları yüzünden, Yusuf'tan kurtulamayacağını bildiği için gitti. Cumartesi günü dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim. Hep kendi başına gitti, son konuşma diye. Son konuşmada gitti zaten benim bildiğim bu. Pazar günü Handan arkadaşının kınasına gidecekti, niye plan değişti, yine Efe'yi mi kullandı bilmiyorum" dedi.

Genç annenin son cümlesi Bu cehennem bitsen artık olmuş

Yusuf Uğur, Cumartesi, Kadın, Genç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:41 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç annenin son cümlesi 'Bu cehennem bitsen artık' olmuş - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Sigara içilmesi koronavirüsün yayılmasını kolaylaştırıyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Stoltenberg ile Doğu Akdeniz'i görüştü: Görüşmelerin gidişatı Yunanistan'ın adımlarına bağlı Japon uzmanlar, plastik siperliklerle ilgili tartışmalara son noktayı koydu: Koronavirüse karşı etkisiz Taksim'de genç kadını takip ederek taciz eden şüpheli hakkında 13 yıla kadar hapis istendi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu
ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz ABD Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ile Yunanistan arasında başlatılan diyalog sürecinden memnuniyet duyuyoruz         
21:34
Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Türkiye ile masaya oturan "Komşu" AB'ye yaptırım çağrısı yaptı         
21:01
Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti Koronavirüs önlemli dijital oyun masası üretti         
20:34
Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı Son Dakika: Ankara'da sağlık çalışanlarına yönelik saldırıda 2 şüpheli tutuklandı         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 72 can kaybı, 1767 yeni vaka tespit edildi         
19:02
Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi Ukrayna'da 2 Türk kızını vahşice öldüren zanlı, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi         
17:57
Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı         
17:05
Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor Dizinin başrol oyuncusu Dominic Purcell müjdeli haberi verdi! Prison Brekak'ın 6. sezonu geliyor         
16:04
TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz TRT, maaş tartışmalarına son noktayı koydu: Ersin Düzen'e aylık 27.500 TL ödüyoruz         
13:28
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 21:52:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei