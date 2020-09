Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş - Son Dakika

Genç annenin son cümlesi "Bu cehennem bitsen artık" olmuş

Cinayete kurban giden Handan Bul'un yakın arkadaşı yaşanan süreci anlattı

7 ay boyunca hayatı zehir etmiş

Arkadaşının kınasına gidecekken katil zanlısıyla buluşmuş

Katil zanlısı Yusuf Uğur her çağırdığında gitmek zorunda kalmış

Genç kadın 5 yaşındaki oğlu ve ailesinin hayatından endişe ettiği için savcılığa gitmemiş

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin: "Son 7 aydır kıza hayatı zehir etti"

"Cumartesi günü öğle vakti, titreyip ağlayarak yanıma gelip, "Abla Yusuf beni öldürecek" dedi"

"Handan'ın dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu"

ESKİŞEHİR - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, iddiaya göre arkadaşlık teklifini kabul etmediği Yusuf Uğur tarafından silahla vurularak öldürülen Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlattı. Keskin, "Handan her Yusuf çağırdığında, "Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim" diyordu ve her gittiğinde Yusuf, "Sen benimsin, Efe benim" diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Cumartesi günü dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozüyük ilçesi Bozalan köyü yakınlarında yaşandı. Eskişehir'de ikamet eden Yusuf Uğur (30), aynı fabrikada çalışan ve yaklaşık 2,5 yıldır tanıştıkları öğrenilen Handan Bul'u konuşmak için önceki iki gün önce otomobille Bozalan köyü yakınlarındaki ormanlık alana gitti. Uğur, otomobilin içerisinde bir süre konuştuktan sonra 1 çocuk annesi genç kadını tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

"Son 7 aydır kıza hayatı zehir etti"

Cinayet olayı öncesi yaşanan zorlu süreci anlatan Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, "Handan Bul'u 2 yıldır tanıyorum, 1 yıldır kardeşten öte yakın arkadaşıydım. Bana geçmişiyle ilgili çok fazla bir şey anlatmıyordu. Sadece oğlu Efe'nin bir babası olduğunu söylüyordu ama onun adını bile anmıyordu. Çocuğunun babasını hiç tanımadığını, hiçbir şekilde ilgilenmediğini biliyorum. Aynı iş yerine iki yıl önce başladım. Yusuf'un, abisinin bir arkadaşı olduğundan bahsediyordu, sürekli yanındaydı. Yusuf, Handan'ın yanındayken sürekli içine kapanıktı, bizimle konuşmuyordu, kendini soyutladı. Sonra bu, Yusuf'tan uzaklaştıktan sonra normale döndü. Meğerse, Yusuf buna aşık olduğunu iddia etmiş, kız bu kez kendini geri çekti. Bu sefer Yusuf önce güzellikle ikna etmeye çalıştı, baktı olmuyor son 7 aydır kıza hayatı zehir etti. Kızı nasıl ikna ettiyse, kredi çektirdiğini söyledi Handan. "Çekmek zorundaydım, çünkü her görüşmemizde bana 'Efemi öp' diyor, çocuğum üstünden bir şey yapacak çocuğumu, evimi, ailemi biliyor" diye söyledi" ifadelerini kullandı.

"Cumartesi günü öğle vakti, titreyip ağlayarak yanıma gelip, "Abla Yusuf beni öldürecek" dedi"

Arkadaşının yaşadığı zorbalığa karşı savcılığa suç duyurusunda bulunmasını söylediğini belirten Keskin, "Handan savcılığa gidelim diyorum, "Abla savcılığa gidersek, sinirlenecek zarar verecek", patrona söyleyelim diyorum, "Yok işten çıkartırlar, sıkıntıya girerim" diyordu. Handan, korkularına kurban oldu. O gün de nasıl yaptıysa arabaya bindirdi. En son cumartesi günü öğle vakti, bu kız titreyip ağlayarak yanıma gelip, 'Abla Yusuf beni öldürecek' dedi. Handan daha neyi bekliyorsun diye sorduğumda gelmiyordu. Cumartesi saat 19.00'da işten çıktık servise binmek için kaldırımda oturuyoruz, Yusuf geldi beyaz bir arabayla, zaten Handan onu görür görmez servise kaçtı. Yusuf ile ben 10 dakika bakıştık. Bana sataşmasını bekliyordum, benim Handan'ın yanında olduğumu biliyordu" ifadelerini kullandı.

"Handan'ın dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu"

Handan Bul'un yakın arkadaşı Mehtap Keskin, katil zanlısının genç kadını son çağırdığında kendisine 'Bitsin bu cehennem' dediğini belirterek, "Handan her Yusuf çağırdığında, "Abla son kez gidiyorum, ben konuşarak onu ikna edeceğim" diyordu ve her gittiğinde Yusuf, "Sen benimsin, Efe benim" diyormuş. Tek yaptığı şey Handan'a bütün hayatı zehir etmekti. Handan, belki babasına derdini anlatsaydı, kalkıp savcılığa gitseydi ya da laf dinleyip bende bir ay kalsaydı. Nasıl olduysa bindi o arabaya, nasıl ikna ettiyse etti. Bozüyük yoluna giderken polisi arasaydı, o kadar mı güvendi. Onun gözünde Yusuf onu gerçekten seviyordu, zarar vermeyecekti, sadece aşıktı. Eğer bir erkek size 'Sen benimsin' diyorsa, o erkekten hiçbir şey beklemeyin. Bu sevgi lafı değil. Bu sen benim eşyamsın lafıdır. Seven 'Sen benimsin' demez, 'Ben seninim' der. Bak Handan gitti, daha ne Handanlar gidecek. Handan korkuları yüzünden, Yusuf'tan kurtulamayacağını bildiği için gitti. Cumartesi günü dediği son laf, "Abla bu cehennem bitsen artık" oldu. Bitti, cennete gitti benim meleğim. Hep kendi başına gitti, son konuşma diye. Son konuşmada gitti zaten benim bildiğim bu. Pazar günü Handan arkadaşının kınasına gidecekti, niye plan değişti, yine Efe'yi mi kullandı bilmiyorum" dedi.