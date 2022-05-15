Genç annenin yardım çığlığı: Uzaklaştırma kararı aldırdığım eski kocam oğlumu kaçırdı - Son Dakika
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Genç annenin yardım çığlığı: Uzaklaştırma kararı aldırdığım eski kocam oğlumu kaçırdı

15.05.2022 12:55

Boşandığı eski eşine uzaklaştırma kararı da aldıran Burcu Siyahkaş; babasının ziyaret gününde oğlunun alındığını ve kendisine geri getirilmediğini söyleyerek "Eski kocam oğlumu kaçırdı" dedi. Eski eşinin kendisi hakkında yaptığı şikayetleri geri çekmezse, oğlunu bir daha göstermemekle tehdit ettiğini anlatan Siyahkaş; 2 haftadır göremediği oğlu için devletin ilgili birimlerinden yardım istedi.

Volkan K., 8 yaşındaki çocuklarını görmek için 2 sene önce boşandığı muhasebeci eşi Burcu Siyahkaş'ın yaşadığı eve geldi. Oğlu Varol K.'yı evden dışarı çıkaran Volkan K., akşam olduğunda eve geri dönmedi. Burcu Siyahkaş, eski eşi tarafından oğlunun geri getirilmemesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Kadının ifadesini alan polis, oğlunu kaçırdığı iddia edilen Volkan K.'yı bulmak için çalışma başlattı.

"BENİ VE AİLEMİ TEHDİT EDİYOR"

Oğlunu babasına kendi elleriyle teslim ettiğini söyleyen Burcu Siyahkaş, "O gün çocuğumu görme günüydü. Çocuğumu aldı bir daha da geri getirmedi. Eski eşimin bir sürü ceza dosyaları var. Uzaklaştırma kararını ihlal eden hapis cezası var. Hakaret, tehdit ve yaralama ve en son da elektronik kelepçeye karar verildi. Bu dosyalardan vazgeçmezsem çocuğumu geri getirmeyeceğini söylüyor. Çocuğum bir aydır okuluna gitmiyor. Derslerinden geri kaldı. Kimin evindedir, evde mi yaşıyor, hiçbir fikrim yok. Kendisinden bilgi alamıyorum, konuşamıyorum. Babasının bana söylediği tek şey, 'Ceza dosyalarından vazgeç, çocuğunu o zaman görebilirsin' diyor. Hem beni ve ailemi tehdit ediyor. Farklı sosyal hesaplardan bana ulaşarak tehdit mesajları atıyor" dedi.

"OĞLUMU GERİ İSTİYORUM"

Biran önce çocuğuna kavuşmak istediğini dile getiren Siyahkaş, "Oğlumu geri istiyorum. Lütfen oğlumu bana geri versinler. Bütün yetkilere sesleniyorum. Lütfen bana yardımcı olun. Yaklaşık bir aydır oğlumu görmüyorum. Sağlık durumu ve psikolojisi ne şekilde, babası bana karşı sürekli dolduruyor. Annen seni sevmiyor. Gelip seni görmüyor. Dosyalardan vazgeçmedi diye sürekli çocuğa psikolojik baskı uyguluyor. Oğlumla en son geçen hafta pazartesi günü konuşabildim. Kendisiyle akılı saatiyle konuştuk. Ondan sonra bir daha asla konuşamadım" şeklinde konuştu.

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Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç annenin yardım çığlığı: Uzaklaştırma kararı aldırdığım eski kocam oğlumu kaçırdı - Son Dakika


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