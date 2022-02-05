GENÇ ANNEYE KAPKAÇ ŞOKU - Son Dakika

ANTALYA'da bir restoranın dışındaki masada 3 yaşındaki kızıyla yemek siparişini bekleyen Elvan Uçtu'nun (23) yanına gelip, bir anda elindeki cep telefonunu çalan kapkaççı, hızla kaçtı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Polisi alarma geçiren olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşındaki kızıyla çarşıya çıkan Elvan Uçtu, bir restorandan yemek siparişi verip, dışardaki masalardan birine oturdu. Bu sırada bir kişi, Uçtu'nun elindeki cep telefonunu hızla alıp, kaçmaya başladı. Elvan Uçtu ile restoran çalışanı bir kişi şüphelinin peşinden koşsa da yakalayamadı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'DAHA TAKSİTLERİ BİTMEMİŞTİ'

Verdikleri yemek siparişini kızıyla birlekte beklediklerini anlatan Elvan Uçtu, "Birisinin beni takip ettiğinden şüphelenmiştim, ancak ihtimal vermedim. Masada oturduğumuz sırada elimdeki telefonu alıp, kaçtı. Ben de peşinden koştum ama yakalamayadım. Daha taksitleri bitmemişti. Ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

Kapkaç şüphelinin hırsızlık anı, güvenlik kamerası görüntülerine de yansıdı.