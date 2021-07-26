Genç antrenör evinde ölü bulundu! Spor yaparken kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor - Son Dakika

Genç antrenör evinde ölü bulundu! Spor yaparken kalp krizi geçirdiği iddia ediliyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde spor antrenörü olduğu öğrenilen Batuhan Kerimoğlu evinde yaşamını yitirdi. 21 yaşındaki genç antrenörün evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği iddia etti.

Saat 21.00 sıralarında Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinde iddiaya göre spor antrenörlüğü yaptığı öğrenilen Batuhan Kerimoğlu'nu (21) yerde hareketsiz halde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Kerimoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ OLABİLİR Öte yandan yapılan ilk incelemede Batuhan Kerimoğlu'nun evinde spor yaparken kalp krizi geçirdiği öne sürüldü. Genç antrenörün cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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