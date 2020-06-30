Genç arıcı 2900 rakımda organik bal üretiyor - Son Dakika

Genç arıcı 2900 rakımda organik bal üretiyor

Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 yaşındaki Yusuf Aslanlı, 2900 metre yükseklikte arıcılık yapıyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 22 yaşındaki Yusuf Aslanlı, 2900 metre yükseklikte arıcılık yapıyor.

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Kozluk Kaymakamlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle son dönemde ilçenin zengin bitki florasına sahip yayla ve dağ eteklerinde organik bal üretimi yaygınlaştı.

Çok sayıda çiçek ve endemik bitki türleri arasında bal üretimi yapan arıcılar, zamanlarının büyük kısmını geçirdikleri yaylada, arılarına özenle bakıyor.

Yağışların fazla olması sayesinde üretimde yüksek rekolte bekleyen arıcılar arasında, genç girişimci Yusuf Aslanlı da bulunuyor.

Aslanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırklareli Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğunu, okuduğu sırada ayçiçeği tarlası yakınında arıcılık yapanları gördüğünü ve ilgisini çektiğini söyledi.

Mezun olduktan sonra öğretmenlerinin teşvik etmesi ve ailesinin desteğiyle arıcılık yapmaya karar verdiğini anlatan Aslanlı, ziraat mühendisi arkadaşlarından bilgi aldığını ve yaptığı araştırma sonrası arıcılığa başladığını belirtti.

Kozluk'ta 2900 metre yükseklikte arıcılık faaliyeti yürüttüğünü aktaran Aslanlı, şöyle devam etti:

"İlçe merkezinden yaklaşık 40 kilometre yol çıkıyoruz. Kaymakamlığımızın desteğiyle yol yapıldı. Bölge bitki çeşitliliği açısından zengin potansiyele sahip. İnşallah bu sene güzel verim bekliyoruz. Burada mükemmel bal elde ediyoruz. Amacım, yöremizin balını Türkiye ve dünyaya tanıtmak."

Aslanlı, bölgede sağlanan desteklerle arıcılık sektörünün her geçen yıl geliştiğini ifade etti.

Batman, Kozluk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 13:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç arıcı 2900 rakımda organik bal üretiyor - Son Dakika

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