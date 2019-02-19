Son Dakika Haberleri: Genç Arkadaşlarımızın Listelerde Yer Almaması Bizi Kötü Anlamda Etkiledi"

Genç Arkadaşlarımızın Listelerde Yer Almaması Bizi Kötü Anlamda Etkiledi"

1 saat önce

ADANA (AA) – CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, "Sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı" dedi.

Genç Arkadaşlarımızın Listelerde Yer Almaması Bizi Kötü Anlamda Etkiledi
ADANA (AA) – CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Güven Özdemir, "Sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı" dedi.

CHP Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Özdemir, belediye meclis üyelikleri ile ilgili bir açıklama yaptı.

Özdemir, partinin gençlik örgütlerinde mücadele eden arkadaşlarının her birinin kahraman olduğunu ifade ederek, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Cumhuriyet Halk Partisinin öz gücünü oluşturan gençler olarak sosyal basına sızan Çukurova Belediyesi meclis üyeliği listesini gördük. Başkan kontenjanı da dahil olmak üzere bir tane bile genç arkadaşımızın listelerde yer almaması bizi kötü anlamda etkiledi ve hevesimizi kırdı. Geleceğini karartma, kamu kurumlarında işe alınmama, devlet memuru olamama, geçim kaygısı yaşama ve fişlenme pahasına; Cumhuriyetin kurucusu bu partinin gençlik örgütlerinde gözlerini bile kırpmadan görev almak, gerçek anlamda kahramanlıktır. Partinin öz gücünü oluşturan ve her türlü cefasını çeken genç arkadaşlarımız; seçilemeyecek sıralarda bile listelere giremiyorsa, bu partide gençlerin neden olmadığını sorgulamaya, kimsenin hakkı yoktur. Bizler genç aday adaylarının olduğu her ilçede en az bir arkadaşımızın seçilecek yerden aday gösterilmesini istiyoruz."

Açıklamasında, gençliğin temsiliyetini de talep ettiklerini dile getiren Özdemir, şunları aktardı:

"Gençler olarak gece gündüz demeden, gerek okulumuzdan gerek işimizden gerekse ailemizden feragat ederek mücadele veriyoruz. Gençlik kotasına uyulması bir lütuf değil zorunluluktur. Eğer gerçek anlamda 'martın sonu bahar' olacaksa; gençlik örgütlerinin meclis üyeliği koltuklarında temsil edilmesi ve genç yoldaşlarımızın heveslerinin kırılmaması gerekmektedir. İnanıyoruz ki; Atatürk ilke ve devrimlerin bağlı olan geçlerimiz parti tarafından sahiplenilecek ve açıkta bırakılmayacaktır. Genel merkez yöneticilerimize son çağrımızı 'Hala Vakit Varken Gençlik Kotası Uygulansın' " diyerek yapıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:47 Kaynak: AA

Çukurova, Cumhuriyet Halk Partisi, Adana, Genç, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da İlk 'Tanzim Satış Noktası' Açıldı Levent Üzümcü, CHP'den Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Adayı Oldu

CHP ve İYİ Parti, 23'ü Büyükşehir Olmak Üzere 50 İlde İşbirliğine Vardı CHP'yi 3-5 Çakala Teslim Etmeyeceğiz"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 19:57:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Arkadaşlarımızın Listelerde Yer Almaması Bizi Kötü Anlamda Etkiledi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]