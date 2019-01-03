Son Dakika Haberleri: Genç Aşçılar Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

Genç Aşçılar Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti

1 saat önce

Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Genç Aşçılar Vali Çakacak'ı Ziyaret Etti, System.String[]
Vali Özdemir Çakacak, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Yılmaz Korkmaz ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, insanların beslenmeleri için sunulan yemek sanatının ustalık gerektirdiğini belirtti. Hizmet sektöründeki çeşitliliğinin artarak büyüdüğünü ve her geçen gün geliştiğini söyleyen Vali Çakacak, günümüzde aşçılık mesleğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yaptı.

Yemek yapımında kullanılan gıda ve katkı maddelerinin kullanımı ile hijyen konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini ve bu konu hakkında herkesin duyarlı davranmasını isteyen Vali Çakacak, Türkiye Aşçılar Federasyonu Gençlik Kolları Başkanı Korkmaz'a çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyareti kabulden dolayı Vali Çakacak'a teşekkürlerini ileten Korkmaz da yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 10:47 Kaynak: İHA

Yılmaz Korkmaz, Türkiye, Özdemir Çakacak, Güncel
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