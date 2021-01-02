Genç aşıkların kumsal romantizmi

Genç şarkıcı Dua Lipa ile sevgilisi Anwar Hadid, yeni yıl tatilini Meksika'nın Tulum kentinde geçiriyor. Bir grup arkadaşlarıyla birlikte 2021 yılını karşılayan genç çift, önceki gün de kumsalda görüntülendi.Rengarenk bir bikini giyen Dua Lipa, üzerine de onu tamamlayan sarı bir pareo bağladı. Arkadaşlarıyla eğlenceli bir sohbete dalan Lipa, daha sonra uzanıp güneşlenmeye başladı.

Sevgilisi Anwar Hadid'in yanına güneşlenen Lipa, güneş ışınlarının gözlerini rahatsız etmemesi için de yüzüne sarı pareosunu örttü. İki sevgili bir süre sohbet ettikten sonra birbirlerini öpücüklere boğdu.21 yaşındaki Anwar Hadid ile 25 yaşındaki Dua Lipa, Noel'i ABD'de birlikte kutladı. Daha sonra da Covid 19 seyahat kısıtlamaları altında Meksika'ya geçti. Genç çift ve arkadaşları uçakla yaptıkları bu yolculuk sırasında bazı sağlık kontrollerinden geçti.Genç kuşağın öne çıkan şarkıcılarından biri olan Dua Lipa ile tıpkı ablaları Gigi ve Bella Hadid gibi moda dünyasında kariyer yapmaya başlayan Anwar Hadid, 2019 yılından bu yana birlikte.Dua Lipa, Hadid'in ailesi tarafından da kabul gördü. Naol kutlamaları sırasında da genç şarkıcı Lipa, Anwar Hadid'in annesi Yolanda'nın çiftliğinde Gigi, sevgilisi Zayn Malik, diğer ablası Bella ve babaları Mohamad Hadid ile birlikteydi. Genç çift daha sonra yeni yılı karşılamak için Meksika'ya geçti.Anwar Hadid, Filistin asıllı emlak zengini Mohamad Hadid ile Hollandalı model Yolanda Hadid'in evliliğinden dünyaya gelen en küçük çocukları. Çiftin, Gigi ve Bella adında iki kızı daha bulunuyor. Moda dünyasında isim yapan iki kız kardeşin ardından küçük kardeşleri Anwar da modelliği meslek edindi.Anwar Hadid de tıpkı eski bir model olan annesi Yolanda ve ablaları Gigi ile Bella gibi model olarak kariyer yapmaya başladı. Genç Hadid önemli moda haftalarında önde gelen tasarımcıların defilelerinde podyuma çıkıyor.Dua Lipa ise son dönemde müzik dünyasında yıldızı en hızlı parlayan ünlü. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın yaşı çok genç olsa da Grammy Ödülleri var. Ayrıca şu ana kadar 5 tane Brit Ödülü de kazandı.Dua Lipa, 2017 yılında dijital müzik platformunda Beyonce, Ariana Grande, Adele gibi ünlüleri geride bırakıp en çok dinlenen şarkıcı oldu. Lipanın kendi adını taşıyan albümü bu platformda 2 buçuk milyar dinleme sayısına ulaştı.osova doğumlu olan Dua Lipa, akademisyen bir ailenin kızı. Lipa henüz 15 yaşındayken ailesiyle birlikte Londra'ya taşındı. Kariyeri ise yine internetteki bir müzik paylaşım platformuna şarkılarını yüklemesi sayesinde oldu. Onu keşfeden ise Lana Del Rey'in menajeri Ben Mawson oldu.