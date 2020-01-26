Genç ASKON basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç ASKON basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

Genç ASKON basın toplantısı düzenledi

6 saat önce

Göreve yeni başlayan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Konya Şubesi Başkanı Ferhat Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

Genç ASKON basın toplantısı düzenledi, System.String[]

Göreve yeni başlayan Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Gençlik Kurulu (Genç ASKON) Konya Şubesi Başkanı Ferhat Bozkurt ve yönetim kurulu üyeleri basın mensupları ile bir araya geldi.

ASKON Konya Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Genç ASKON'un yeni dönem hedefleri anlatıldı.

Bozkurt, Genç ASKON'un iş dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve siyasete genç iş adamlarını hazırlama vazifesi gören bir okul görevinde olduğunu söyledi.

Üçüncü dönem olarak başlayacakları görevi ve misyonu layıkıyla yerine getirmek için var güçle çalışacaklarını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Bu hususta belirlediğimiz 2020 yılı içinde yapacağımız projelerimiz var. Genç ASKON olarak Konya ticaretine katkı sağlamak istiyoruz. Konya'nın ortalama yıllık ihracatı 2 milyar dolar. Türkiye ortalamasının üstünde ama yetersiz. Bunu çok yukarılara çekmek istiyoruz. Bunun için de inşallah Teknokent, İnnopark ve üniversiteler işbirliğinde burada girişim vadisi kurma projemiz var. Üniversite-sanayi işbirliği ve Genç ASKON'la üniversite işbirliğini artırmak için birçok çalışma var. Geçen hafta genel merkez toplantısına katıldım ve 40 şubeye 10 bin staj sözü aldık. Konya'da okuyan ama farklı şehirlerde ikamet eden öğrencilere yazın staj imkanı sağlayacağız."

Toplantıya Genç ASKON yönetim kurulu ve gazeteciler de katıldı.

Konya, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:06 Kaynak: AA
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