Genç ASKON'da görev değişimi - Son Dakika

Genç ASKON Batman Şube Başkanı Ahmet Özok, 2 yıldır yürüttüğü başkanlık görevini yapılan programla Serkan Şahin'e devretti.

ASKON Batman Şubesinde yapılan programda, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Selman Nasıroğlu, Başkan Yardımcısı Ekrem Tüzün ve yönetim kurulu üyeleri yer aldı.

Nasıroğlu, 2016'da Genç ASKON'u Özok ile kurduklarını belirterek, "2 dönemi bittiği için bırakmak zorunda kaldı ve Genç ASKON'un Şahin'e devretti. ASKON hepinizin yeridir." dedi.

Şahin de Özok'a yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.