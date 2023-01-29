Kaza, Çivril'in Tekkeköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Bayramoğlu 'nun kullandığı otomobil Dinar-Çivril karayolu üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Takla atan otomobil şarampole uçtu. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 25 yaşındaki Astsubay Onur Bayramoğlu, hayatını kaybetti. Kazada Kazım Ö. ve Burak K. yaralandı.

Kaynak: İHA

Denizli, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Genç astsubay kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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