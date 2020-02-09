Genç atletler Balkan şampiyonu oldu - Son Dakika
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Genç atletler Balkan şampiyonu oldu

27 dakika önce

İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

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İstanbul'da düzenlenen Balkan 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, takım halinde şampiyon oldu.

Ataköy Atletizm Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye, elde ettiği 8 altın, 6 gümüş, 7 bronz madalyayla 4 yıllık geçmişi bulunan organizasyonun en başarılı sonucunu elde etti.

Yarışmalardaki tek Türkiye rekoru ise 4x400 metrede ikinci olan Kadın Milli Takımı'ndan geldi. Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol ve Zehra Oral oluşan milli takım, 3.51.83 ile ikinci olurken, 20 yaş altı salon Türkiye rekorunu 5 saniye geliştirdi.

Yarışmada madalya alan Türk sporcular şöyle:

Altın madalya:

60 metre: Umut Uysal

400 metre: Berke Akçam

1500 metre: Eren Cantürk

3000 metre: Devrim Kazan

60 metre engelli: Serhat Bulut

Uzun atlama: Yunus Emre Gümüş

4x400 metre bayrak yarışı: Emirhan Koş, Gökdeniz Göçmen, Emirhan Çiftçi, Kubilay Ençü

Gülle atma: Pınar Akyol

Gümüş madalya:

1500 metre: Hakan Buğanlı

3000 metre: Enbiya Yazıcı, Dilek Öztürk

Uzun atlama: Ali Çolak

Gülle atma: Melih Yersel

4x400 metre bayrak yarışı: Sudenaz Kazanççı, Zeynep Kuran, Ezgi Kol, Zehra Oral

Bronz madalya:

Üç adım atlama: Onur Çaparoğlu

Yüksek atlama: Bedirhan Alpagu

60 metre: Zülha Armutçu

3000 metre: Ezgi Kaya

Üç adım atlama: Gizem Akgöz

Sırıkla atlama: Sümeyye Kınar

60 metre engelli: Emre Derya

İstanbul, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:48 Kaynak: AA
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