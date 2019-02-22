Genç Atletler Okullar Arası Müsabakalarda Piste Çıktı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Genç (A-B) İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Genç (A-B) İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.



12-13 Şubat 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan yarışmalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.



Müsabakalarda 4 Kategoride toplamda 51 yarış düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmalara genç (a) erkeklerde 54 sporcu, genç (a) kızlarda 50 sporcu, genç (b) erkeklerde 23 sporcu, genç (b) kızlarda 26 sporcu olmak üzere toplamda 153 sporcu katıldı.



Yarışmalarda baraj puanını geçen sporcularımız ve takım halinde derece elde eden okullarımız 16-17 Mart 2019 Tarihinde ilimizi gruplarda temsil etme hakkı kazandı.



Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.



Müsabaka sonuçları için wep sitemizi ziyaret ediniz. - KAYSERİ

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