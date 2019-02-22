Son Dakika Haberleri: Genç Atletler Okullar Arası Müsabakalarda Piste Çıktı

Genç Atletler Okullar Arası Müsabakalarda Piste Çıktı

1 saat önce

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Genç (A-B) İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

Genç Atletler Okullar Arası Müsabakalarda Piste Çıktı, System.String[]
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2018-2019 sezonu Okullar Arası Atletizm Genç (A-B) İl Birinciliği Yarışmaları tamamlandı.

12-13 Şubat 2019 tarihleri arasında İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde yapılan yarışmalar oldukça heyecanlı anlara sahne oldu.

Müsabakalarda 4 Kategoride toplamda 51 yarış düzenlendi. Kıran kırana geçen yarışmalara genç (a) erkeklerde 54 sporcu, genç (a) kızlarda 50 sporcu, genç (b) erkeklerde 23 sporcu, genç (b) kızlarda 26 sporcu olmak üzere toplamda 153 sporcu katıldı.

Yarışmalarda baraj puanını geçen sporcularımız ve takım halinde derece elde eden okullarımız 16-17 Mart 2019 Tarihinde ilimizi gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Müsabakalar sonucunda dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Müsabaka sonuçları için wep sitemizi ziyaret ediniz. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:05 Kaynak: İHA

Atletizm, Genç, Spor
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