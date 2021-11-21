"Genç Atölye"de verilen emekler ihtiyaç sahiplerinin yüreğine merhem oluyor - Son Dakika

Sivas'ta evlerinden getirdikleri kullanılmayan malzemeleri müftülük bünyesindeki "Genç Atölye"de çeşitli ürünlere dönüştürerek kermeslerde satan öğrenciler, elde ettikleri geliri afet bölgeleri ve Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığının Türkiye genelinde müftülükler bünyesinde oluşturduğu gençlik merkezleri, sosyal sorumluluk projeleriyle milli ve manevi değerlerine bağlı donanımlı gençlerin yetişmesine katkı sağlıyor.

Bu çerçevede Sivas İl Müftülüğü Gençlik Merkezi'nde oluşturulan atölyede hayata geçirilen geri dönüşüm projesi ile ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin el becerileri geliştiriliyor. Proje, ihtiyaç sahiplerine umut oluyor.

Projeyle öğrencilerin yaptığı çanta, cüzdan, bileklik, oyuncak, süs eşyası, el işi ve makrome ürünler, kermeslerde satıldıktan sonra elde edilen gelir, Türkiye'de son dönemde yaşanan sel ve yangınlardan etkilenen afetzedeler ile Filistin'deki ihtiyaç sahiplerine gönderiliyor.

İl Müftüsü Yusuf Akkuş, AA muhabirine, gençlik merkezlerinin öğrencilere okul dışındaki boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilecekleri bulunmaz bir fırsat sunduğunu söyledi.

Akkuş, "Genç, hazine demektir. Eğer sizin hazineniz güçlü, donanımlı olursa o zaman geleceğinizden endişe etmezsiniz. Biz de bu manada gençlerimize ulaşıyoruz. Gençlik merkezimizde sadece dini bilgilendirmeler değil, bunun yanında el işi, makrome, ahşap boyama hatta robotik kodlamaya kadar çok çeşitli faaliyetler yapılıyor. Okuldan çıkarken 'Acaba ben bugün nerede vaktimi geçirebilirim?' diye düşünen gençlerimiz buraya geliyor." diye konuştu.

"Kendileri planlayıp tasarlıyor ve üretiyor"

Öğrencilerin, evlerinde kullanılmayan eski malzemeleri Genç Atölye'de sorumlu din görevlileriyle çeşitli ürünlere dönüştürdüklerini anlatan Akkuş, "Evden getirdikleri eski malzemelerden oyuncak, anahtarlık, makrome, askılık, cüzdan, çanta gibi şeyler yapıyorlar. En önemlisi kendileri planlayıp tasarlıyor ve üretiyorlar. Hem burada el becerilerini geliştiriyorlar hem de din görevlilerimizden değerler eğitimi alıyorlar." dedi.

İl Müftülüğü Gençlik Merkezi Koordinatörü Şule Karayaka da öğrenciler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünlerin kermeslerde satılarak paraya çevrildiğine dikkati çekerek, "Burada atıklarımızı değerlendirerek ürettiğimiz çeşitli malzemeleri kermeslerimizde satarak paraya çeviriyoruz ve bu geliri de afet bölgeleri ve Filistin'deki ihtiyaç sahibi ailelere, öğrencilere gönderiyoruz." ifadesini kullandı.

"Atmak üzere olduğunuz yarım bir ip burada bir ürüne dönüşüyor." diyen Gençlik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Fatma Karaduman da şunları söyledi:

"Gençler çalıştılar ve dediler ki 'Bir gencin emeği, bir yüreğin merhemi'. Gençler, burada bir ürün ortaya çıkarıyor, sonrasında o ürünler bir şekilde maddiyata çevriliyor, ardından da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yani verdikleri emeğin sonucunda bir yüreğe merhem oluyorlar."

Asım Şahin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Erva Bursal ile 12. sınıf öğrencisi Nisanur Şahin de Genç Atölye'de eğlenceli bir ortamda hem yeni arkadaşlar edindiklerini hem de geri dönüşüm projesiyle hayata geçirdikleri ürünlerin gelirini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.