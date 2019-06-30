Genç Atölye'ye 940 başvuru
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç
Atölye için başvurular tamamlandı.
1 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye etkinliklerine toplam 940 öğrenci kayıt yaptırdı. 14-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek atölye etkinliklerinde edebiyattan tarihe, doğadan sanata kadar birçok dalda öğrenciler 6 hafta boyunca eğitim görecek. Derslerin Tarihi Alicanlar Konağı'nda ve çeşitli mekanlarda gerçekleşeceği Genç Atölye'de ilk ders zili 1 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genç Atölye kayıtlarımıza ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
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