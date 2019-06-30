Son Dakika Haberleri: Genç Atölye'ye 940 başvuru
Son Dakika Yaşam Haber

Genç Atölye'ye 940 başvuru

54 dakika önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.

Genç Atölye'ye 940 başvuru, System.String[]
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek olan Genç Atölye için başvurular tamamlandı.

1 Temmuz ile 8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölye etkinliklerine toplam 940 öğrenci kayıt yaptırdı. 14-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik gerçekleştirilecek atölye etkinliklerinde edebiyattan tarihe, doğadan sanata kadar birçok dalda öğrenciler 6 hafta boyunca eğitim görecek. Derslerin Tarihi Alicanlar Konağı'nda ve çeşitli mekanlarda gerçekleşeceği Genç Atölye'de ilk ders zili 1 Temmuz Pazartesi günü çalacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Genç Atölye kayıtlarımıza ilgi gösteren tüm gençlerimize teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:50 Kaynak: İHA
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Genç, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lazio, Yunus Akgün için 3 milyon euroyu gözden çıkardı Fenerbahçe'nin kamp programı belli oldu Bir gözü yeşil, diğeri kahverengi! Gören hemen fotoğraf çektiriyor Ekrem İmamoğlu duyurdu: İsrafı kamuoyuyla paylaşacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 13:44:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Atölye'ye 940 başvuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]