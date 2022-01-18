Çanakkale'nin Kepez Beldesi Hamidiye Mahallesi Oğuz Kaan Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark etti. Bunun üzerine, 112 Acil Sağlık ekiplerine bilgi verildi.
Siteye gelen sağlık ekipleri, buradaki kişinin ilk belirlemelere göre yüksekten düşme sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti. İncelemede, yaşamını yitiren kişinin avukat Ali Serkan Yurt olduğu anlaşıldı.
Cenaze, otopsi için evin yakınındaki Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Baro Başkanı Soner Aydın ile Yurt'un arkadaşları ve ailesi, olayın ardından eve geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: AA
Son Dakika › 3. Sayfa › Genç avukat evinin önünde ölü bulundu! Yüksekten düşme ihtimali üzerinde duruluyor - Son Dakika