Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştı - Son Dakika

Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştı

13.12.2020 16:24
Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştı, System.String[]

Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştıİzmirli avukat 36 yaşındaki Zerrin Aslantaş Arpaşin, otomatik olarak sürekli kendisini arayıp rahatsız eden sigorta şirketini şikayet etti.

Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştı

İzmirli avukat 36 yaşındaki Zerrin Aslantaş Arpaşin, otomatik olarak sürekli kendisini arayıp rahatsız eden sigorta şirketini şikayet etti. Avukat Arpaşin, LÖSEV'e 1000 TL'lik bağış yapması karşılığında sigorta şirketiyle uzlaştı.Özel bir bankaya bağlı sigorta şirketi tarafından her gün aranmaktan bıkan avukat Zerrin Aslantaş Arpaşin, soluğu savcılıkta aldı. Otomatik arama olduğu için müvekkilleriyle bile görüşürken telefonun arkadan çalmasından bıkan Aslantaş, çağrıyı birçok kez cevaplamak için açtığında ise operatöre bağlanmak için bir süre müzik dinlemek zorunda kaldı. Cevaplanan çağrıda birkaç dakika bekledikten sonra da otomatik telefonun kapandığını ifade eden Aslantaş derdini anlatacak bir şirket yetkilisine de ulaşamadı. Günde dört, beş kez arandığını söyleyen genç avukat daha fazla dayanamayıp Türk Ceza Kanunu'nun 123'üncü maddesini içeren 'Huzur ve ve sükunu bozma suçunu' işlediğini ileri sürdüğü sigorta şirketi hakkında suç duyursunda bulunmak için soluğu savcılıkta aldı. Savcılığın talebi kabul etmesi ve suçun uzlaştırma sınırı içinde kalması sebebiyle dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Avukat Zerrin Aslantaş, şirketin 'Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (LÖSEV) 1000 TL'lik bağış yapması halinde şikayetinden vazgeçeceğini söyledi. Sigorta firması bağışı kabul etti. LÖSEV'e 1000 TL bağış yapan şirket ile avukat uzlaştı. Avukat Arpaşin, şöyle konuştu:  "Şubat ayında sürekli telefonum çalıyordu. Otomatik bir arama olduğu için engelleyemiyordum. Açtığım zaman da bir hat sesi veya bir müzik sesi çıkıyordu. Ben de bu firmanın hangi firma olduğunu merak ettim. İnternetten araştırdım. Bir bankaya bağlı özel bir sigorta şirketi olduğunu tespit ettim. Aslında ilk etapta bir şey yapmayacaktım ama huzur ve sükunu bozma suçundan firmadan şikayetçi oldum. Savcılık talebimizi ciddiye aldı ve uzlaştırma bürosundan bizi aradılar. Uzlaşmak için talebimizin ne olduğunu sordular. LÖSEV'e bağış yapılmasını talep ettim. Karşı tarafta kabul etti. Böylece uzlaştık ve dosya kapandı. LÖSEV benim çok sevdiğim bir kuruluş ara ara kendim de bağış yapıyordum."'İYİ Kİ ŞİKAYETİ YAPMIŞIM'

Arpaşin, "Bir şerden bir hayır doğmuş oldu. Güzel neticelenmiş oldu. Hem bağış oldu hem de dosya kapanmış oldu. Bağış sonrası LÖSEV'den aradılar ve ben de bağışın gerçekleştiğini öğrenmiş oldum. Açıkçası kendimi çok mutlu hissediyorum. İyi ki bu şikayeti yapmışım. Sinirimi bozan bir durumdu. İyi ki de uğraşmışım. Güzel bir şeye vesile oldu" dedi.


Zahit Şeyhanoğulları, Sigorta, Müzik, LÖSEV, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Genç avukat, LÖSEV'e bağış karşılığında şikayetçi olduğu sigorta şirketiyle uzlaştı - Son Dakika


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