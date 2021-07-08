Genç avukatı bıçaklayarak bir gözünü kaybetmesine neden olan sanığa 18 yıl hapis cezası - Son Dakika

Konya'nın Akşehir ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki avukat Asilcan Tuzcu'ya bıçakla saldırarak bir gözünü kaybetmesine neden olan sanığa "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Ferdi Öğüt ile taraf avukatları katıldı.

Öğüt, hakkındaki suçlamaları reddetti, olayla ilgisinin bulunmadığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Öğüt'e hiçbir takdir indirimi uygulamadan "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Avukat Asilcan Tuzcu (29), 15 Ekim'de Altunkalem Mahallesi Şehit Turgut Makascı Caddesi'nde, evinin bulunduğu apartmandaki asansöre bindiği sırada gözü ve boynundan bıçaklanmıştı. Sağlık ekiplerince önce Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tuzcu, ileri tetkik ve tedavisi için Konya'ya sevk edilmişti.

Tuzcu, müdahaleye rağmen sol gözünü kaybetmişti.

Tutuklanan Ferdi Öğüt hakkında "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.