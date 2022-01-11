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Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı

11.01.2022 22:12

Son dakika haberler... Avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski nişanlısı Oktay Dönmez hakimlikteki sorgusunda, "Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Avukat Dilara Yıldız'ı silahla öldüren ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan eski nişanlısı Oktay Dönmez hakimlikteki sorgusunda, "Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım" dedi.

Tuzla'da 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ı silahla vurarak öldüren eski nişanlısı Oktay Dönmez (29), çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak öldürme", "silahla yağmaya teşebbüs", "silahla cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüpheli Oktay Dönmez'in mahkemedeki savunması ortaya çıktı. Şüpheli savunmasında, Dilara Yıldız'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürerek, "Maktül tarafından nişanlı olduğumuz süre boyunca maddi ve manevi olarak kullanıldım. Hatta bunu bana söyledi. Tasarlayarak öldürme kastım olsaydı maktul eve geldiğinde öldürürdüm. Öldürme kastım yoktu. Üvey babamdan dolayı annem ve biz tehdit alıyorduk. Bundan dolayı silah taşıyordum" dedi.

Savunmasının devamında, "Yağma kastım olsaydı eve geldiğinde de zorla senet imzalatırdım. Kendisini zorla alıkoymadım. Kendisiyle birlikte el ele evden çıktık. Yemek yemeye gittik. Ben 3 aydır psikiyatrik tedavi görüyorum. Algılama yeteneklerim zayıfladı. Nişanlı olduğumuz süre boyunca almış olduğu para ve altınları vermedi. Ben bu süreçte maktul tarafından sürekli kullanıldım ve tahrik altında kaldım. Maktul ile yemeğe gittiğimizde maddi zararlarımı senet ile kendisinden alacaktım. Kendisi de senet vereceğini kabul etti" ifadelerini kullandı.

Mekana gittiklerinde 2 tane mafya kılıklı adamın yanlarına geldiğini anlatan şüpheli, "Bu adamların silahlı olduğunu düşündüm. Karşımda oturan genç adam ayağa kalkınca bana sıkacağını düşündüm. Elimi belime atıp havaya 2 el ateş etmeyi düşünüyordum. O anda Dilara panikledi, ben de cinnet geçirdim ve ne olduğunu anlayamadım. Dilara'nın yerde yattığını ve polislerin bana silah doğrulttuğunu gördüm" dedi.

(Gamze Erdemir/İHA)

Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı
Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı
Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı

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Dilara Yıldız, Cinnet, Silah, Tuzla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Genç avukatı öldüren şüphelinin savunması ortaya çıktı - Son Dakika
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