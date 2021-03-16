Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki - Son Dakika

Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki

16.03.2021 22:32
Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki, System.String[]

Kocaeli'de icra kararını gerçekleştirmek için evine gittiği şahıs tarafından öldürülen 27 yaşındaki Avukat Ersin Arslan için Türkiye Barolar Birliği'nden bir mesaj yayınlandı. Başta avukatlar olmak üzere tüm Türkiye'de tepki çeken olayla ilgili olarak, "Sayın Başsavcımız soruşturmayla doğrudan ilgileniyor. Gözaltına alındığı belirtilen saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz" denildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1113. Sokak'ta meydana gelen olayda, Ersin Arslan, icra kararını gerçekleştirmek için icra memurları ile birlikte Y.Y. isimli şahsın evine gitti. Evine gelen Arslan ve memurlar ile tartışan Y.Y., silahına sarılarak Arslan'a ateş etti. Arslan yaralanarak yere düşerken, olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince saldırgan gözaltına alınırken, yaralı avukat Arslan ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BU YAZ EVLENECEKTİ

Avukatın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Genç avukatın, İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaşadığı, nişanlı olduğu ve bu yaz haziran ayında düğün yapmayı düşündüğü öğrenildi.

"BU İŞİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Avukatın yakınları ve meslektaşları acı haberi alınca hastaneye koştu. Genç avukatın acılı ailesini hastanede yalnız bırakmayan ve acılarını paylaşan meslektaşlarından İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi Başkanı Avukat Abdullah Onur Eyüboğlu, "Meslektaşımız bugün haciz mahallinde görevini ifa ederken uğradığı bir silahlı saldırı sonucu görevi başında şehit olmuştur. Bu verdiğimiz ilk şehit değildir. Eğer avukatı ve avukatlık mesleğini itibarsızlaştırma, avukatı sıradanlaştırma ve avukatı özellikle saldırı açısından kolay hedef haline getirme politikası devam ederse de korkarım ki son da olmayacaktır. Biz İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi ve tüm Türkiye baroları olarak bu işin takipçisi olacağız." dedi.

Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki

"SAYIN BAŞSAVCIMIZ SORUŞTURMAYLA DOĞRUDAN İLGİLENİYOR"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da tepkisini dile getirdi. Feyzioğlu, "Acımız büyük" başlıklı yazısında, "İstanbul Barosu'na kayıtlı meslektaşımız Avukat Ersin Arslan'ın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Sayın Başsavcımız soruşturmayla doğrudan ilgileniyor. Kendisinden bilgi alıyorum. Gözaltına alındığı belirtilen saldırganın hukuk çerçevesinde en ağır cezayı almasının takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyor, henüz 27 yaşında hayatının baharında acımasızca yaşamdan koparılan meslektaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerin yer verdi.

Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki

Metin Feyzioğlu, Kocaeli, Baro, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Genç avukatın ölümü meslektaşlarını derinden üzdü! Barolar Birliği'nden tepki - Son Dakika


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