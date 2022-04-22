Genç Avukatlar Grubu'ndan çocuklar için oyuncak kampanyası - Son Dakika

Kayseri'de Genç Avukatlar Grubu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar için oyuncak kampanyası başlattı.

"Bir çocuk sevinsin, dünya değişsin" sloganıyla sosyal medya üzerinden başlatılan kampanyaya katılanlar, aldıkları bir oyuncağı üzerine not yazarak çocukların ulaşabileceği yere bırakıyor.

Grubun sosyal medya üzerinden bir araya gelenler, not yazdıkları oyuncağa arkadaşlarını da etiketleyerek kampanyaya davet ediyor.