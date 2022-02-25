Genç B Bayan Voleybol İl Birinciliği Turnuvası bölge finali Havza'da yapıldı - Son Dakika
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Genç B Bayan Voleybol İl Birinciliği Turnuvası bölge finali Havza'da yapıldı

25.02.2022 14:42
Genç B Bayan Voleybol İl Birinciliği Turnuvası bölge finali Havza'da yapıldı

Genç B Bayan Voleybol Samsun İl Birinciliği Turnuvası Güney Bölgesi finalleri, Havza'da yapıldı.

Genç B Bayan Voleybol Samsun İl Birinciliği Turnuvası Güney Bölgesi finalleri, Havza'da yapıldı.

Havza Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen final maçlarında Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi, Asarcık Halil Bilici Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni 2-0 yenerek birinci oldu.

Havza Fen Lisesini 2-0 yenen Asarcık Şehit Zafer Akkuş Anadolu Lisesi de üçüncülüğü elde etti.

Bu sonuçların ardından Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi ile Asarcık Halil Bilici Anadolu İmam Hatip Lisesi, güney bölgesini il birinciliği turnuvasında temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, iki gün süren müsabakalara Havza, Asarcık, Ladik ve Kavak'tan 8 takımın katıldığını kaydetti.

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Anadolu Lisesi, voleybol, Asarcık, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Genç B Bayan Voleybol İl Birinciliği Turnuvası bölge finali Havza'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç B Bayan Voleybol İl Birinciliği Turnuvası bölge finali Havza'da yapıldı - Son Dakika
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