Son Dakika Haberleri: Genç badmintoncular başarıya doymuyor
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Genç badmintoncular başarıya doymuyor

1 saat önce

Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

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Osmangazi Belediyespor Badminton Takımı sporcuları, 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda elde ettikleri derecelerle 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde düzenlenen 19 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Milli Takım adına ter döken Osmangazi Belediyespor'un başarılı badmintoncuları şampiyonaya damga vurdu. Ferdi müsabakalarda boy gösteren Osmangazili Tayfun Taşdemir tek erkeklerde ikinci, Ayça Özgür tek bayanlarda üçüncü oldu. Çift erkeklerde de Tayfun Taşdemir ve Yunus Emre Karakaş ikincilik, karışık çiftlerde ise Ayça Özgür ile Yunus Emre Karakaş üçüncülük kürsüsüne çıktı. Ayrıca Sırbistan, Bulgaristan, Gürcistan ve Makedonyalı rakiplerini yenen ay-yıldızlı ekip takım şampiyonu oldu.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ulusal ve uluslararası müsabakalarda Bursa'yı en iyi şekilde temsil eden genç sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:48 Kaynak: İHA
Osmangazi, Türkiye, Spor
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