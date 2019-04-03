Son Dakika Haberleri: Genç Badmintoncular Hırvatistan'a İddialı Gitti

Genç Badmintoncular Hırvatistan'a İddialı Gitti

10 dakika önce

Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 5-7 Nisan tarihleri arasında Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 7 badmintoncu madalya mücadelesi verecek.

Genç Badmintoncular Hırvatistan'a İddialı Gitti, System.String[]
Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde 5- 7 Nisan tarihleri arasında Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 7 badmintoncu madalya mücadelesi verecek.

Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'na Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde yapılan kampla hazırlanan Genç Milli Takım kafilesinde Zehra Erdem, Sezgin Kelebek, Hilmican Şimşek, Semih Baha Başakın, Ece Sare Başakın, Serkan Uğurlu, Zeynep Akdeniz yer alıyor.

Başkan Murat Özmekik, "Sporcularımızın ülkemizi başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Burada elde edecekleri önemli tecrübeler ile ekim ayında katılacağımız Dünya Gençler Badminton Şampiyonası'nda da kürsüyü zorlamak istiyoruz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:47 Kaynak: DHA

Genç, Hırvatistan, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dorukhan'ın Menajeri Açıkladı: Benimle Temas Halindeler Diagne, Sosyal Medyadan Ateş Püskürdü: Aptal İnsanlar Beşiktaş, Anlaşma Gereği Sezon Sonunda Adem Ljajic'i 6,5 Milyon Euroya Almak Zorunda Efsane İsim Pele, Hastaneye Kaldırıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 18:57:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Badmintoncular Hırvatistan'a İddialı Gitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]