Genç Badmintonculardan 3 Madalya
15 dakika önce
Türkiye, Hırvatistan'da düzenlenen Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 3 madalya kazandı.
Türkiye
, Hırvatistan
'da düzenlenen Valamar Gençler Açık Badminton Turnuvası'nda 3 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubrovnik
kentinde düzenlenen turnuvada 7 Türk sporcu mücadele etti.
Turnuvada çift erkeklerde Sezgin Kelebek ve Hilmican Şimşek, çift kızlarda Ece Sare Başakın ve Zehra Erdem, karışık çiftlerde de Semih Baha Başakın ve Zehra Erdem, bronz madalyanın sahibi oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 09:21 Kaynak: AA
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