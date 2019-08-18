Son Dakika Haberleri: Genç Badmintonculardan 5 madalya
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Genç Badmintonculardan 5 madalya

1 saat önce

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Genç Badmintonculardan 5 madalya, System.String[]
Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Balkan Badminton Şampiyonası'nda Türkiye, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.
Türkiye Badminton Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 50 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, tek erkekler kategorisinde Orçun Öztürk ikinci olurken, tek kadınlar kategorisinde ise Bahar Sabancı üçüncülük elde etti.
Türkiye, B ve C takımı ile katıldığı takım müsabakalarını ise üçüncü olarak tamamladı.
Çift erkekler kategorisinde Kerem Özder-Furkan Saraç ikilisi ile karışık çiftler kategorisinde Sudenaz Duyar-Orçun Öztürk ikilisi üçüncü sırayı aldı.
Sırbistan Karadağ, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:26 Kaynak: AA
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