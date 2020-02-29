Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma - Son Dakika
Son Dakika Güncel Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma - Son Dakika

Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma

14 dakika önce

Uzman Dr. Jale Şenyurt, "Kaş düşüklüğünden ameliyatsız iple kaş asma tekniğiyle kurtularak, daha taze ve genç bakışlara sahip olabilirsiniz" dedi.

Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma, System.String[]

Uzman Dr. Jale Şenyurt, "Kaş düşüklüğünden ameliyatsız iple kaş asma tekniğiyle kurtularak, daha taze ve genç bakışlara sahip olabilirsiniz" dedi.


Yüz hatlarında belirgin olan kaşların aynı zamanda yüze ifade verdiğini dile getiren Uzman Dr.Jale Şenyurt, "Düşük kaşlar kişilere yorgun ve üzüntülü bir görünüm verirler.Aynı zamanda kişilerin daha yaşlı görünmelerine de neden olurlar.Güzelliği gölgeleyen bu durum genetik olarak,yaşın getirdiği deformasyonlar ya da çevresel faktörler nedeniyle oluşabiliyor.Düşük kaşlara sahip olan kişiler bu sorundan farklı şekillerde kurtulmaya çalışsalar da (makyajla,kaş konturu,kaş alma teknikleri gibi...) çözümleri kalıcı olmuyor" diye konuştu.


Artık düşük kaşlardan ameliyatsız, kalıcılığı uzun süren, risk ve komplikasyonları olmayan askılama yöntemi kurtulmanın mümkün olabileceğini dile getiren Uzman Dr.Jale Şenyurt, "Askılama yöntemi ile kaş kaldırma yüz güldürücü sonuçlar almayı sağlayan bir yöntemdir.Kaş askılama, iz bırakmadan,acısız,ağrısız, his kaybı oluşturmadan, derin kesilere gerek duyulmadan oldukça kısa sürede yapılmaktadır.Ayrıca düşük kaşarla birlikte düşük göz kapağı sorunu olan kişilere uygulandığında her iki sorunda ortadan birlikte kalkar. Kaş askılama yöntemi şöyledir; öncelikle işlem yapılmadan önce bölgeye lokal anestezi kremleri uygulanır.Ardından kesi izi görülmemesi için alnın üst kısmında yer alan saçlı deriden giriş yapılır.Bu girişten sonra kişinin kaş kaldırma oranı ( bu kişilerin kaş durumuna göre değişkenlik gösterir) belirlenir.Son olarak da deriye uyum gösteren iplikler kafatasında sabitlenir ve işlem bitirilir.Kaş askılama toplam 40 dakika sürer ve etkisini hemen göstermeye başlar.Ardından günlük hayata sorunsuz şekilde devam edilebilir." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Genetik, Şenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 01:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehit sayımız 36'ya çıktı
Dünyanın en güçlü orduları sıralaması! Türkiye'ye kafa tutan Esed'in ordusu 50. sırada Son dakika: Rusya, İdlib'de tansiyonun düşürülmesi konusunda Türkiye ile anlaştıklarını duyurdu Düzensiz göçmenler tellerden atlayarak tampon bölgeye geçti

Son Dakika Haberleri
13:42 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan flaş açıklamalar
13:42 Babasının asker olduğunu söyleyen Tuba Ünsal'dan duygulandıran sözler
13:02 Haftanın en rüküş ünlüsü sizce kim?
12:57 Haftanın en şık ünlüsü sizce kim?
12:10 Alişan, sınıra giden göçmenlere müdahale eden Avrupa ülkelerine tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2020 13:43:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Genç bakışlara kavuşmanın yolu; Kaş asma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]