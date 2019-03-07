Genç Bal Üreticileri, Sertifikalarını Aldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde açılan organik bal üretimi kursunu tamamlayan çoğunluğu kadın 34 genç arıcıya, sertifikaları törenle verildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde açılan organik bal üretimi kursunu tamamlayan çoğunluğu kadın 34 genç arıcıya, sertifikaları törenle verildi.



Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi ile birlikte organik bal üretimi kursu açtı. Kursa katılan 34 kursiyer, 'Bal Üretici Sertifikası' almaya hak kazandı.



Seyir Tepesi'nde düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Celalettin Yüksel, Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, Marmaris İlçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, Marmaris Halk Eğitim Müdürü Alparslan Akalın ile arıcılar ve aileleri katıldı. Genç bal üreticileri, sertifikalarını aldıktan sonra Kaymakam Yüksel ile birlikte kovanları açıp, yapılacak işlemleri gösterdiler. Bal üretimi hakkında bilgi verdiler.



Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya, ilçede 612 kayıtlı arıcı ve 170 bin arı kovanı bulunduğunu belirterek, her hasatta 2 bin ton bal üretildiğine dikkat çekti. Kaya, "Dağıtılan sertifika, arıcılık yapmak için zorunlu bir evrak değildir. Ancak kamu kaynaklı proje ve hibe desteklerinde sertifikaya sahip işletmelere öncelik tanınmakta, bazı projelerde ise sertifika zorunludur. 34 genç arıcımız 72 saat süren pratik ve anlatımlı kurslara katılarak sertifikaya hak kazanmıştır. Dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90'ı Türkiye'de bu üretimin de yüzde 80'i ilimizde üretilmekte. İlçemizde 2018 yılında 538 işletmeye 1.4 milyon TL kovan desteklemesi, 5 işletmeye 5 bin TL ana arı desteklemesi, 2 işletme 60 bin TL arıcılık alanında genç çiftçi desteği sağlanmıştır. Afetten zarar gören 62 işletmenin borçlarının ertelenmesi için işlem yapılmıştır. Marmaris'in dünyada çam balı alanında söz sahibi olması için çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.



- Marmaris

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