Genç bankacı, intihar etti
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MERSİN'in Tarsus ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 05:03 Kaynak: DHA
MERSİN'in Tarsus
ilçesinde bankada çalışan Latif G. (30), oturduğu binanın 5'inci katından atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, Yenimahalle Fatih Sultan Mehmet
Bulvarı üzerindeki Hüseyin Çelen Sitesi B Blokta meydana geldi. 4 yıllık evli bir çocuk babası Latif G., iddiaya göre oturduğu 5 katlı apartmanın çatısından atladı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Latif G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis
olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Mersin
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