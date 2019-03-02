Son Dakika Haberleri: Genç Başkan, Gençlerle Buluştu

Genç Başkan, Gençlerle Buluştu

1 saat önce

Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

Genç Başkan, Gençlerle Buluştu, System.String[]
Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu, ilçedeki gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

'Başkan Gençlerle Buluşuyor' adlı söyleşi programında Kemalpaşa'daki gençlerle bir araya gelen Belediye Başkanı Arif Uğurlu, hem gençlerin talep ve önerilerini dinledi, hem de gençlere tavsiyelerde bulundu.

Yaptığı programlarla toplumun bütün kesimleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Arif Uğurlu, geçtiğimiz yıl 'Gençler Soruyor' adlı programla ilçedeki genç nüfusla bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinlemişti. Seçim çalışmaları programları kapsamında dur durak bilmeyen Başkan Uğurlu, bu kez gençlerle söyleşi programında bir araya geldi.

Kemalpaşa Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Sosyal Tesisleri'nde gençlerle bir araya gelen Başkan Uğurlu, "Gençlerle söyleşi programımız kapsamında genç kardeşlerimizle bir araya geldik. Dün olduğu gibi bugünde geleceğin Kemalpaşa'sını gençlerimiz ile bugünden konuşuyor ve planlıyoruz. Gençlerimizin fikir ve talepleri bizim için çok önemli. Gençleri ile yükselen bir Kemalpaşa için gençlerimizin öneri, istek ve taleplerine her zaman önem verdik, bundan sonrada vermeye devam edeceğiz. inanıyoruz ki bu gençlik kendisine yakışanın en iyisini bulmaya ve onun yanında yer almaya azimli ve kararlıdır" dedi.

Toplumun bütün kesimleri ile bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Uğurlu, "Geçtiğimiz 5 Yıl boyunca gençlerin toplumdaki etkinliğinin daha fazla artması için çalıştık. Her ortamda gençlerimizle bir araya geldik ve onlara değer verdiğimizi sürekli ifade ettik. Spordan, eğitime, kültürel faaliyetlerden sanatsal faaliyetlere kadar her alanda gençlerimizi destekledik ve onlar için projeler ürettik. Bu tür programlar düzenleyerek de gençlerimizin talep, öneri ve beklentilerini dinleyip, önümüzdeki 5 yılda inşallah gençlerimiz için çok farklı projeler üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Başkan Uğurlu konuşmasının ardından gençlerden gelen soruları cevapladı. Toplantı fotoğraf çekimi ile son buldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:27 Kaynak: İHA

Arif Uğurlu, Genç, Uğurlu, Kemalpaşa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'daki Ünlü Avm'de "Çöp Döktün" İddiasına Dayak Kamerada Ünlü Dansçı, Bebeğiyle Direk Dansı Yaptı

AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım'dan EYT'liye Seslendi: Sabır, Biraz Daha Sabır Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 00:08:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Genç Başkan, Gençlerle Buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]