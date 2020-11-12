Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup - Son Dakika

Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup

12.11.2020 16:42
Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup, System.String[]

İzmit Belediyesporlu oyuncu Defne Melissa Paylar, takımının basketbol okulu antrenmanında minik sporculara sürpriz yaparak özel bir mektup verdi.

İzmit Belediyesporlu oyuncu Defne Melissa Paylar, takımının basketbol okulu antrenmanında minik sporculara sürpriz yaparak özel bir mektup verdi.

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nın altyapısından yetişerek A takımla birlikte Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve FIBA Avrupa Kupaları'nda forma giyme başarısı gösteren 19 yaşındaki genç basketbolcu Defne Melissa Paylar, basketbol okulunu ziyaret ederek minik sporculara başarı hikayesini anlatan mektubu iletti. Minik sporculara başarılarıyla ilham kaynağı olan İzmitli Defne Melissa Paylar, mektubunda İzmit Belediyespor ile olan basketbol serüvenine yer verdi.

Paylar mektubunda, "Ben İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Defne Melissa Paylar. İzmit Belediyespor'un altyapısında yetiştim ve şu anda da İzmit Belediyespor'un A takımında yer alıyorum. Basketbolla ilk tanıştığımda 14 yaşındaydım ve basketbol hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Antrenörlerimin ve takım arkadaşlarımın destekleri sayesinde çok çalışarak altyapıda çok güzel başarılar yakaladım. İzmit Belediyespor'un bana sunduğu A takım fırsatıyla da şu anda A takımda yer alıyorum. İzmit Belediyespor küçük yaşımdan beri benim ailem oldu. En güzel anılarımı, zamanlarımı bu kulüpte takım arkadaşlarım ve antrenörlerimle geçirdim. Gerek turnuvalar için gittiğim şehirlerde beraber olmanın verdiği mutluluk, gerek maçlarda, antrenmanlarda yaşadığımız sevinçler beni bu spora daha çok bağladı. Aynı zamanda İzmitli olmanın vermiş olduğu gururla bu güzel şehrin takımında yer aldığım ve 41 numarayı gururla taşıdığım için çok mutluyum. İzmit Belediyespor her açıdan güzel dönemler geçirdiğim bir kulüp oldu ve olmaya da devam etmekte. 14 yaşında İzmit Belediyespor'la çıktığım bu güzel yolda benimle birlikte İzmit'i gururlandıracak ve güzel anılar biriktirecek minik kardeşlerimi bu oluşumun bir parçası olmaya davet ediyorum. Gülümseyin çünkü İzmit'tesiniz" dedi.

İzmit Belediyespor basketbol okullarında hafta sonları antrenman yaparak geleceğin yıldızları olma yolunda ilerleyen çocuklarla yakından ilgilenen Defne Melissa Paylar, mektubun yanı sıra sporculara İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hediyeleri olan İzmit Belediyesi tarafından üretilen dezenfektan ve maske ile özel Atatürk portresinin de yer aldığı çantaları dağıttı. - KOCAELİ

Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup
Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup
Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç basketbolcudan minik sporculara özel mektup - Son Dakika Spor


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