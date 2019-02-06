Genç Basketbolcular Hatay'ın Şampiyonu Oldu
1 saat önce
Hatay Büyükşehir Belediyespor U16 Kız Basketbol Takımı, Hatay yerel liginde rakiplerini eleyerek şampiyon oldu.
Hatay yerel ligi U16 kızlar kategorisinde mücadele eden Hatay Büyükşehir Belediyespor Kız Basketbol Takımı, son olarak karşılaştığı Antakya Güney Basketbol takımını büyük fark ile yenerek birinciliği kaptı.
Antakya Kapalı Spor Salonunda oynanan maçta Hatay Büyükşehir Belediyespor 104 – 31 Antakya Güney Basketbol olarak skorlar hanelerine yazılırken, mavi-beyazlı genç yetenekler rotasını bölgesel lige çevirdi.
Hatay şampiyonu olan U16 Kız Basketbol takımı, mücadelesini 5-9 Mart 2019 tarihleri arasında Adana ilinde yapılacak olan bölge şampiyonasında sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:52 Kaynak: Bültenler
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