Genç basketbolculara forma ve çanta Başkan Türkyılmaz'dan - Son Dakika

Mudanya'da çocukların spor heyecanı sürüyor. Mudanya Belediyesi'nin 7-11 yaş arası çocuklar için futbol ve basketbol branşlarında düzenlediği kurslarda çocuklar hem eğleniyor hem de pandemi nedeniyle uzun süredir hasret kaldıkları etkinliklerin tadını çıkarıyor.

Genç sporcular, profesyonel antrenörler eşliğinde temel futbol ve basketbol eğitimleri alıyor. Basketbol Yaz Spor Okulu'nu ziyaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz, çocuklara forma ve çanta dağıttı.Ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile Mudanyalı çocukların spor yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine olanak sağladıklarını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, "Amacımız bütün çocukların bir sanat ve spor dalıyla iç içe olması. Yaz Spor Okullarımız öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerine imkan sunuyor. Bütün çocuklarımıza keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi.