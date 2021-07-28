Genç basketbolcuların formaları Türkyılmaz'dan

Mudanya Belediyesi'nin düzenlediği Basketbol Yaz Spor Okulunun ilk dönem eğitimleri sürerken Başkan Hayri Türkyılmaz, genç basketbolculara forma ve çanta hediye etti.

Mudanya'da çocukların spor heyecanı sürüyor. Mudanya Belediyesi'nin 7-11 yaş arası çocuklar için futbol ve basketbol branşlarında düzenlediği kurslarda çocuklar hem eğleniyor, hem de pandemi sebebiyle uzun süredir hasret kaldıkları etkinliklerin tadını çıkarıyor. Genç sporcular, profesyonel antrenörler nezaretinde temel futbol ve basketbol eğitimleri alıyor. Basketbol Yaz Spor Okulunu ziyaret eden Başkan Hayri Türkyılmaz, çocuklara forma ve çanta dağıttı. Ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Spor Okulları ile Mudanyalı çocukların spor yapmalarına, becerilerini geliştirmelerine imkan sağladıklarını kaydeden Başkan Hayri Türkyılmaz, "Hedefimiz bütün çocukların bir sanat ve spor dalıyla iç içe olması. Yaz Spor Okullarımız öğrencilerin tatil dönemini verimli geçirmelerine imkan sunuyor. Bütün çocuklarımıza keyifli bir yaz tatili diliyorum" dedi. - BURSA