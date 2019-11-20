Son Dakika Haberleri: Genç Beşiktaşlılar Grubu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyareti
Son Dakika Spor Genç Beşiktaşlılar Grubu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika Spor

Genç Beşiktaşlılar Grubu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyareti

7 saat önce

Yaklaşık 31 yıllık mazisiyle Beşiktaş tarihinin önemli oluşumlarından biri olarak kabul edilen Genç Beşiktaşlılar Grubu'nun Yönetim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Genç Beşiktaşlılar Grubu'ndan Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyareti, System.String[]

Yaklaşık 31 yıllık mazisiyle Beşiktaş tarihinin önemli oluşumlarından biri olarak kabul edilen Genç Beşiktaşlılar Grubu'nun Yönetim Kurulu, Beşiktaş Kulübü'nün 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.


Genç Beşiktaşlılar Başkanı Ahmet Hilmi Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte eski başkanlardan Ali Büyükasar'ın da yer aldığı nezaket ziyaretinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, grup tarafından hazırlanan plaket takdim edildi.


Toplantı sonrası Başkan Ahmet Hilmi Yılmaz yaptığı kısa açıklamada, "Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün 34. Başkanı seçilen Ahmet Nur Çebi'yi bir kere daha kutluyor, kulübümüze hayırlı hizmetler yaparak, Beşiktaş'ımızı hak ettiği yerlere getireceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


Birlik ve beraberlik için bir araya geldiklerini söyleyen eski Başkan Ali Büyükasar ise, "Beşiktaş adına camiada özlenen birlik ve beraberliği yeni seçilen Başkanımız Ahmet Nur Çebi Beyefendi ve yönetimi kısa sürede sağladı. Kulübümüz ivedilikle mali disiplini olan, taraftar ile bütünleşmiş ve daha şeffaf yönetilen bir yapıya dönüştürülüyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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