Son Dakika Haberleri: Genç bestecilerin notaları istanbul'da yankılanacak
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Genç bestecilerin notaları istanbul'da yankılanacak

2 saat önce

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'BİLGİ Yeni Müzik Festivali' genç bestecileri uluslararası müzik topluluklarıyla buluşturmayı hedefliyor.

Genç bestecilerin notaları istanbul'da yankılanacak, System.String[]

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen 'BİLGİ Yeni Müzik Festivali' genç bestecileri uluslararası müzik topluluklarıyla buluşturmayı hedefliyor. Festival, 18 Ekim Cuma günü santralistanbul Kampüsü'nde müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü, 18 Ekim Cuma akşamı, bu yıl onuncusu düzenlenen BİLGİ Yeni Müzik Festivali'nde müzikseverleri bir araya getirecek. Sekiz genç bestecinin festival için özel hazırladığı eserlerinin ilk kez seslendirileceği etkinliğe, Amsterdam merkezli uluslararası yeni müzik topluluğu OERKNAL Ensemble katılacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tolga Tüzün'den ve kendi repertuarlarından eserler icra edecek grup, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

OERKNAL Ensemble genç ve dinamik bir grup olarak öne çıkıyor. Grup bünyesinde yer alan isimlerden Daniel Boeke klarnet, Susanne Peters flüt, René van Munster viyolonsel, Christian Smith perküsyon, Jellantsje de Vries keman, Sophie Patey piyanoda performans sergiliyor. Grubun şefliğini ise Gregory Charette üstleniyor.


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Müzik Festivali, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:32 Kaynak: DHA
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